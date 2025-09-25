Орбан і Трамп поговорили про Україну та енергопостачання Центральної Європи

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у середу, 24 вересня, розмовляв телефоном з президентом США Дональдом Трампом. Темами були війна в Україні та енергетика.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, його цитують index.hu та Hír TV.

Трамп з Орбаном обговорили низку питань, зокрема стан війни в Україні, можливість миру, процеси у світовій економіці, ситуацію внаслідок введення мит США і питання енергопостачання Центральної Європи.

Сіярто розповів і про свої переговори з керівником російського МЗС Сергієм Лавровим. Говорили про "найважливіші питання" війни в Україні та двосторонню економічну й енергетичну співпрацю.

За словами міністра, Росія є надійним партнером у сфері енергопостачання. З географічних та фізичних причин не можна гарантувати належне енергозабезпечення Угорщини без російської нафти та газу. "Це не політичне, а не ідеологічне питання", — каже Сіярто.

Угорський урядовець також наголошував на мирній позиції: "Я підкреслив, що Угорщина зацікавлена в тому, щоб у нашому регіоні якнайшвидше настав мир. Вже 3,5 роки ми стикаємося з драматичними наслідками війни в Україні, і ми хочемо, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася".

Що відомо про імпорт нафти з Росії до Угорщини

23 вересня Сіярто заявляв, що Будапешт не відмовиться від російської нафти, попри вимоги Білого дому.

РанішеТрамп вимагав від країн НАТО і Європи припинити імпорт російської нафти. Своєю чергою, голова Європейської ради Антоніу Кошта стверджував, що ЄС уже знизив рівень закупівель російських енергоресурсів на 80%. Значна частина з решти 20% припадає на Угорщину.

Угорщина і Словаччина імпортують нафту з РФ трубопроводом "Дружба". Йдеться про близько 200-250 тисяч барелів на день, а це приблизно 3% попиту Євросоюзу на цю сировину.

22 вересня у Єврокомісії повідомили, що у 19-му пакеті антиросійських санкцій, який наразі готується, ЄС не планує зупиняти постачання нафти трубопроводом "Дружба".