Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина стурбована дроновою атакою Росії на Польщу. Але з Росією треба "продовжувати говорити", вважає Сійярто.

Про це глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив у коментарі Суспільному.

В Угорщині сподіваються, що "дії, які призводять до ескалації, не повторяться". Так Петер Сійярто прокоментував російську дронову атаку на Польщу 10 вересня.

"Ми стурбовані всіма подіями, які можуть призвести до подальшої ескалації цієї війни. Звичайно, разом із нашими союзниками ми засуджуємо дії, що порушують територіальну цілісність держав — це неприпустимо", — сказав Сійярто.

Та за словами міністра закордонних справ Угорщини, з Росією необхідно "продовжувати говорити". В Угорщині вважають, що мирні переговори та припинення вогню мають бути рішенням для завершення війни, яку розпочала Росія проти України. Якщо Росія відмовляється від припинення вогню — її необхідно "почути".

"Блокування каналів комунікації та відмова від дипломатичних рішень – це не шлях уперед. Якщо ви блокуєте канали комунікації та відмовляєтеся від дипломатії, ми не знайдемо рішення. Єдиний спосіб зберегти надію та знайти рішення – продовжувати говорити один з одним і слухати один одного", — сказав Петер Сійярто.

Також глава МЗС Угорщини вважає, що санкції проти Росії — "найбільша поразка Євросоюзу".

"Я був присутній на перших дебатах три-чотири роки тому, коли ми вперше обговорювали санкції. Тоді я запитав:"Чого ми хочемо досягти?". Одна з відповідей звучала: "поставити Росію на коліна і змусити її до миру". Відтоді ми схвалили дев’ятнадцять пакетів санкцій, і Європа зазнала більше втрат, ніж Росія", — сказав Сійярто.

Він також вважає, що санкції проти російських енергоносіїв шкодить першочергово європейським країнам, які імпортують російську нафту та газ. Угорщина та Словаччина імпортують російську нафту та газ через нафтопровід "Дружба".

"Фактично, коли йдеться про санкції, ми європейці більше страждаємо ніж росіяни. Якщо чесно – я не дбаю як нашкодити Росії. Мене цікавить як не нашкодити Угорщині", — сказав Сійярто.

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів ЄС.

Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору — повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.

22 вересня у Єврокомісії повідомили, що ЄС не планує зупинити постачання нафти з Росії через нафтопровід "Дружба" у 19-му пакеті санкцій проти РФ.