Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відстежує реальну ситуацію російсько-української війни, і нині він вважає війну "поганою для Росії".

Про це сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс 24 вересня, виступаючи в Конкорді, Північна Кароліна.

Журналістка телевізійного пулу Білого дому попросила його прокоментувати новий допис Трампа, де він перейшов від ідеї про негайне припинення кровопролиття до заяви, що Україна повинна боротися та повернути свої території.

"Він [Трамп] чутливо реагує на реальну ситуацію. А реальна ситуація така, що, по-перше, ми провели надзвичайно добросовісні переговори як з росіянами, так і з українцями. І я вважаю, що президент зараз стає неймовірно нетерплячим до росіян, тому що він не відчуває, що вони роблять достатньо для закінчення війни", — заявив Венс.

Тож, за словами Венса, заява Трампа напередодні — це не зміна позиції, а "визнання реальності на місці".

Адміністрація президента впевнена, що війна згубна і для РФ, і для України, і для Америки, окрім того, Трамп бачить кількість загиблих на війні та економічні показники, що надходять зі Східної Європи. Трамп сказав як лідеру Кремля Володимиру Путіну, як і президенту України Володимиру Зеленському, що "час припинити вбивства".

"Але подивіться, якщо росіяни відмовляться вести переговори в дусі доброї волі, я думаю, це буде дуже, дуже погано для їхньої країни. Це президент чітко дав зрозуміти", — додав Венс.

Днем раніше Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що Україна за допомогою Європейського Союзу може перемогти у війні проти Росії та повернути свою територію, і навіть "піти далі". Причиною такої позиції Трамп назвав економічну ситуацію в Росії.

Зеленський, коментуючи цей пост, назвав слова Трампа дуже позитивним сигналом і "трохи несподіванкою".

Зеленський і Трамп Трамп 23 вересня провели зустріч у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН. Вони обговорили ситуацію на фронті, обміни військовополоненими і санкції проти Росії.

Зеленський підтримав ідею Трампа щодо зупинки закупівлі російських енергоносіїв. Водночас американський президент зазначив, що говорити про гарантії безпеки для України "ще зарано".