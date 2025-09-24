Зеленський: Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінюватися територіями

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, президент США Дональд Трамп змінив позицію і розуміє, що Україна не може просто обмінюватися територіями.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Fox News 23 вересня.

“Перш за все, важливо, що сьогодні ми мали гарну розмову з президентом Трампом, і я думаю, що він сьогодні розуміє, що ми не можемо просто обмінюватися територіями. Це несправедливо”, — сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що позиція Трампа змінилася, Зеленський відповів, що думає, що так.

“Я дуже розраховую на це, на продовження його ставлення до територіального питання та питання нашого суверенітету, що справа не в територіях, а в позиції Путіна. Він продовжуватиме. Якщо ми дамо їм більше, ніж він справді хоче, він продовжуватиме. Тож питання, як зупинити війну, полягає лише в тому, щоб зупинити амбіції Путіна змінити свою позицію щодо цієї війни”, — сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 23 вересня провели зустріч у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН. Вони обговорили ситуацію на фронті, обміни військовополоненими і санкції проти Росії.

Зеленський підтримав ідею Трампа щодо зупинки закупівлі російських енергоносіїв. Водночас американський президент зазначив, що говорити про гарантії безпеки для України "ще зарано".

Трамп підкреслив, що найбільший тиск на Кремль здійснює економіка, а також заявив, що країни НАТО мають збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

Зеленський наголосив, що Україна продовжуватиме оборонятися, доки Росія не припинить війну.

Зеленський після зустрічі з президентом США Трампом повідомив, що зустріч була "хорошою" та "найповнішою" з усіх.

У соцмережі Truth Social Трамп заявив, що Україна має реальний шанс перемогти у війні проти Росії, повернути всі свої території та навіть "піти далі".