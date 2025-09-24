Посланець США заявив про скорий можливий прорив у врегулюванні війни в Газі

Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що найближчими днями може бути оголошено про "певний прорив" у врегулюванні війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

Про це пише Reuters.

За словами Віткоффа, США "сповнені надії й навіть впевнені", що найближчим часом вдасться досягти прогресу у врегулюванні конфлікту.

За його словами, 23 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з лідерами та посадовцями Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Єгипту, Йорданії, Туреччини, Індонезії та Пакистану, щоб обговорити майже дворічну війну в Газі між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС. Зустріч відбулася на полях щорічної Генеральної Асамблеї ООН.

"У нас була дуже продуктивна сесія. Ми представили те, що ми називаємо 21-пунктовим планом Трампа щодо мирного врегулювання Близького Сходу та Гази. Я думаю, що він враховує занепокоєння Ізраїлю, а також занепокоєння всіх сусідів у регіоні", – сказав Віткофф на саміті Concordia в Нью-Йорку.

Водночас у 29 вересня у Вашингтоні запланована зустріч Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, що, за очікуваннями, стане ще одним кроком до врегулювання конфлікту.

Відомо, що ізраїльські військові 15 вересня розпочали наземне вторгнення в Газі. Як повідомляє CNN, авіаудари зруйнували десятки житлових і висотних будівель, які ізраїльська сторона вважає об’єктами ХАМАС. За даними палестинської преси, невдовзі після вечірніх авіаударів ізраїльські танки зайшли до міста.

Уряд Ізраїлю повідомляв, що не збирається "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. Станом на 5 вересня Ізраїль заявляв, що контролює 40% міста Газа. Палестинці покидають Газу через атаки Ізраїлю. ЦАХАЛ заявляє, що понад 250 тисяч людей залишили місто.