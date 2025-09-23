Зеленський: якщо війни в небі не буде, Росія не зможе вести бойові дії на землі

Президент Володимир Зеленський під час виступу в Раді Безпеки ООН наголосив, що ключем до зупинення російської агресії є перевага в небі.

Виступ президента Зеленського у Раді безпеки ООН транслювало Суспільне.

"Якщо війни в небі не буде, Росія не зможе вести бойові дії на землі. Я говорив про це з президентом Трампом та з іншими лідерами", — зазначив він.

Зеленський звернувся безпосередньо до постійних членів Радбезу — США, Китаю, Великої Британії та Франції.

"Цією війною Росія себе дискредитувала. Навіть ті, хто не критикує Путіна відкрито, вже відчувають, що присутність Росії не приносить жодної користі. За кожною міжнародною інституцією має стояти реальна сила для забезпечення виконання рішень. Дійте разом, об’єднайтесь заради зупинення цієї війни", — закликав Зеленський.

Під час виступу на Раді Безпеки ООН президент Зеленський також заявив, що Організація Об’єднаних Націй втрачає вплив і занадто часто не здатна ухвалювати реальні рішення з ключових питань.

Окрім того, Зеленський заявив, що Росія повністю залежна від Китаю, і саме Пекін міг би змусити Москву припинити вторгнення в Україну.

Зеленський нагадав у Раді Безпеки ООН, що Будапештський меморандум, який мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. Але цей документ не спрацював, натомість став застереженням для світу.

Раніше стало відомо, що президент України Зеленський та президент США Трамп зустрілись на полях Генасамблеї ООН.

Вони обговорили ситуацію на фронтах, обміни військовополонених між Росією та Україною та санкції проти РФ.

Президент України Зеленський повідомив, що підтримує ідею президента США Трампа щодо зупинки закупки російських енергоносіїв.

Президент Трамп на питання про гарантії безпеки для України сказав, що "це зарано обговорювати".

Президент України Зеленський після зустрічі з президентом США Трампом повідомив, що зустріч була "хорошою" та "найповнішою" з усіх.