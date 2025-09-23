Зеленський: без Китаю путінська Росія — ніщо

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Раді Безпеки ООН заявив, що Росія повністю залежна від Китаю, і саме Пекін міг би змусити Москву припинити вторгнення в Україну.

Трансляцію виступу Зеленського на Радбезі ООН вело Суспільне.

"Китай … це потужна держава, від якої сьогодні Росія повністю залежна. Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він би зміг змусити Москву зупинити це вторгнення. Без Китаю путінська Росія – це ніщо. Але Китай залишається мовчизним і відстороненим, замість того, щоб діяти заради миру", — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Росія й надалі руйнує українські міста та вбиває мирних людей, не демонструючи жодних ознак готовності поважати принципи Статуту ООН.

Президент також нагадав, що США залишаються ключовим партнером України. Він повідомив про зустріч із президентом Дональдом Трампом і зазначив, що Київ погоджувався на всі пропозиції Вашингтона щодо припинення вогню та переговорів з Москвою, але Кремль систематично відмовлявся або намагався зірвати процес.

"Я дуже радий цій зустрічі. Ми очікуємо на певні дії Америки, які зможуть змусити Росію рухатися до миру, бо Москва завжди дослухається до них", — сказав Зеленський.

Під час виступу на Раді Безпеки ООН президент Зеленський також заявив, що Організація Об’єднаних Націй втрачає вплив і занадто часто не здатна ухвалювати реальні рішення з ключових питань.

23 вересня президент Володимир Зеленський та очільник США Дональд Трамп зустрілись на полях Генеральної Асамблеї ООН. Вони обговорили ситуацію на фронтах, обміни військовополонених між Росією та Україною та санкції проти РФ.