Президент України Зеленський розповів, що під час зустрічі з президентом США Трампом на полях Генасамблеї ООН вони обговорили чи довіряє Трамп очільнику Росії Путіну та як Словаччина та Угорщина можуть відмовитись від російської нафти.

Про це президент України розповів під час пресконференції після зустрічі з президентом Трампом.

"Це була дуже добра, конструктивна зустріч. Дуже важливо, що ми обговорювали, я не буду ділитися всіма деталями. Президент США знає деталі, я думаю він знає більше деталей ніж раніше", — підсумував зустріч з Трампом Зеленський.

Також, за словами президента, Трамп поступово зрозумів, що Путін надавав йому інформацію, яка "була далекою від правди на полі бою".

"Тепер він довіряє набагато більше мені, тому що інформація, якою володіють моя розвідка, якою ми ділимося з нашими партнерами, це вже інше", — вважає Зеленський.

Президент України зауважив, що Росія намагається поширити війну. Президент США Трамп згоден з цією думкою, зазначив Зеленський.

"Я сказав йому, що Путін не буде чекати на завершення війни в Україні. Натомість він буде намагатися шукати слабкі місця в Європі в країну членів НАТО, він буде намагатися це зробити. Вчора ви бачили дрони у Данії, Норвегії — чи то з території Білорусі, чи то з Росії. Ми маємо повну картинку по дронах. Далі Румунія, Польща. Путін використовує різні типи далекобійних дронів для того, щоб подивитися на стан готовності Європи. Я не знаю, якою країною він обере, але Європа готова", — повідомив президент.

22 вересня у Данії та Норвегії помітили безпілотники невідомого походження. 10 вересня Росія здійснила дронову атаку на Польщу.

Також президент відзначив, що Росія має "багато людських втрат" при захопленні територій України. Тому Росія обстрілює Україну масованими ракетно-дроновими ударами, щоб показати "успіх".

"Єдиний успіх, який він продає своїй аудиторії, радикальній аудиторії, радикальній частині своєї аудиторії, — це коли він атакує нас і знищує нас ракетами. Тому потрібна тотальна протиповітряна оборона з використанням конкретних засобів протиповітряної оборони від Сполучених Штатів та Європи, бо одних Сполучених Штатів недостатньо", — сказав президент.

За словами Зеленського, якщо Росія втратить перевагу у повітряному просторі в Україні — "то Путін втратить, я думаю, сенс своєї операції й буде ближче до завершення переговорів", наголосив Зеленський.

Президент України відмітив, що Словаччина та Угорщина мають логістичні складнощі з імпортом енергоносіїв, тому покладаються на поставки з Росії.

"Їм доведеться сплатити своєю незалежністю. Ми це чудово усвідомлюємо, оскільки в Україні таке відбувалося нещодавно. Але ми є сусідами з Росією. Росія продавала Україні дешеві енергетичні ресурси. Це була велика помилка України. Ми були дуже залежними від цього. А після того Росія почала впливати вже на все. На незалежність, на свободу, на виборчі процеси, на парламент. І саме тому я чудово розумію Словаччину. Я думаю, що вони готові шукати альтернативні шляхи, що є добре", — повідомив президент.

Після зустрічі з президентом України Зеленським, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна за допомогою Європейського Союзу може перемогти у війні проти Росії та повернути свою територію, і навіть "піти далі".

Серед причин, чому Росія може програти війну, яку розпочала проти України, президент США назвав тривалість війни — понад 3,5 роки; воєнна економіка Росії, направлена на бойові дії; знищення російських нафтопереробних потужностей та "великий дух" України.

Раніше стало відомо, що президент України Зеленський та президент США Трамп зустрілись на полях Генасамблеї ООН.

Вони обговорили ситуацію на фронтах, обміни військовополонених між Росією та Україною та санкції проти РФ.

Президент України Зеленський повідомив, що підтримує ідею президента США Трампа щодо зупинки закупки російських енергоносіїв.

Президент Трамп на питання про гарантії безпеки для України сказав, що "це зарано обговорювати".

Президент України Зеленський після зустрічі з президентом США Трампом повідомив, що зустріч була "хорошою" та "найповнішою" з усіх.