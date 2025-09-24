Президент Володимир Зеленський нагадав у Раді Безпеки ООН, що Будапештський меморандум, який мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. Але цей документ не спрацював, натомість став застереженням для світу.

Виступ президента Зеленського у Раді безпеки ООН транслювало Суспільне.

"Він (Будапештський меморандум — Ред.)не спрацював. Він довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися просто на слова", — сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що саме через цей досвід Україна разом із партнерами будує нову систему безпеки.

"Сьогодні разом з Великою Британією, з Францією 30-ма іншими державами нашої «Коаліції охочих» ми будуємо нову архітектуру безпеки. Ми розраховуємо на Сполучені Штати Америки як на потужну опору. Реальні гарантії безпеки повинні стати тією межею, яку Росія не зможе перетнути. Ось приклад того, як сила може зупинити війну", — наголосив президент.

Під час виступу на Раді Безпеки ООН президент Зеленський також заявив, що Організація Об’єднаних Націй втрачає вплив і занадто часто не здатна ухвалювати реальні рішення з ключових питань.

Окрім того, Зеленський заявив, що Росія повністю залежна від Китаю, і саме Пекін міг би змусити Москву припинити вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що президент України Зеленський та президент США Трамп зустрілись на полях Генасамблеї ООН.

Вони обговорили ситуацію на фронтах, обміни військовополонених між Росією та Україною та санкції проти РФ.

Президент України Зеленський повідомив, що підтримує ідею президента США Трампа щодо зупинки закупки російських енергоносіїв.

Президент Трамп на питання про гарантії безпеки для України сказав, що "це зарано обговорювати".

Президент України Зеленський після зустрічі з президентом США Трампом повідомив, що зустріч була "хорошою" та "найповнішою" з усіх.