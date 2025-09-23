Зеленський на Раді Безпеки ООН: Росія тримає мир у заручниках

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Організація Об’єднаних Націй втрачає вплив і занадто часто не здатна ухвалювати реальні рішення з ключових питань.

Про це він сказав під час виступу в Раді Безпеки ООН.

"Ми повинні визнати, що увага світу до ООН слабшає. Організація Має деталі менший вплив і занадто часто їй бракує реальних рішень щодо основних питань. Саме про це ми маємо сьогодні говорити. Про інструменти, які, на жаль, сьогодні не працюють. Але вони будуть працювати, я впевнений, якщо ви виявите активність", — наголосив Зеленський.

Президент України підкреслив, що сьогодні світ має чітко визначитися, до кого звертати заклик до миру та на кого тиснути, аби його досягти. За його словами, один із постійних членів Ради Безпеки — Росія — робить усе, щоб затягнути найбільшу війну в Європі після Другої світової війни.

"Росія робить це, безкарно користуючись власним правом вето, купуючи вплив і тримаючи мир у заручниках. Представник Росії тут присутній, але, звісно, не той, хто ухвалює справжні рішення. Та людина (Путін — Ред.) боїться сидіти навіть з Україною та світом і відверто визнати, що він прагне лише війни. Натомість Путін відправляє делегації, які не можуть і не хочуть зупинити кровопролиття. А коли він з'являється за кордоном, чи в Пекіні, чи десь в інших містах, то лише для того, щоб виграти більше часу для вбивств, прикидаючись, ніби він шукає дипломатію", — додав Зеленський.

23 вересня президент Володимир Зеленський та очільник США Дональд Трамп зустрілись на полях Генеральної Асамблеї ООН. Вони обговорили ситуацію на фронтах, обміни військовополонених між Росією та Україною та санкції проти РФ.