В Україну з російської окупації вдалося повернути двох 18-річних хлопців

В Україну з тимчасово окупованих Росією територій повернули двох 18-річних хлопців.

Про це 22 вересня повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, обидва хлопці після школи відмовилися вступати до російських університетів попри тиск з боку окупантів. Вони хотіли виїхати на підконтрольну територію України, проте це було ризиковано.

"Одного дня їм вручили повістки, і з’явилася реальна загроза примусового призову до армії РФ на війну проти України. Це стало точкою неповернення: хлопці наважилися на небезпечний виїзд і сьогодні вже у безпеці. Обидва мріють вивчитися у морській академії та стати моряками", — розповів посадовець.

Єрмак каже, що тепер ці хлопці можуть вільно планувати майбутнє, а зараз вони отримують усю необхідну допомогу з відновленням документів, а також психологічну підтримку та супровід, щоб почати новий етап життя.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.