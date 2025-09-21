Макрон: Росія "навмисно" атакувала Польщу дронами

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія могла "навмисно" атакувати Польщу дронами. Росія також залишається "дестабілізуючою та агресивною силою в Європі".

Про це Еммануель Макрон повідомив в інтервʼю CBS News.

За словами Макрона, дронова атака Росії на Польщу — це частина дій Росії по "знищенню максимально частини України".

"Росія є дестабілізуючою та агресивною силою в Європі. Протягом останніх кількох тижнів вони посилили напади на Київ, вбивши багато мирних жителів. Вони порушили повітряний простір Польщі та Румунії. Є просто проєкт, який полягає в тому, щоб знищити максимальну частину територій України, щоб здобути перемогу в Україні та просто підкреслити те, чого вони хочуть – слабкість НАТО", — сказав Еммануель Макрон.

Еммануель Макрон повідомив, що це могло б бути помилкою, якби Росія зменшила повітряні атаки на Україну та зменшила атаки на лінії фронту.

"Немає чіткого бажання президента Путіна щиро брати участь у кроку до зустрічі з президентом Зеленським. Тому що, поки ми працювали дипломатичним шляхом, коли ми намагалися організувати двосторонній, тристоронній, чотиристоронній саміт, росіяни посилювали напади на Донбасі, але не лише на Донбасі, посилювали провокації з одного боку та напади на Київ з іншого", — сказав Еммануель Макрон.

Президент Франції зауважив, що необхідно посилити тиск на Росію та запровадити санкції для того, щоб "повернути РФ за стіл переговорів".

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників".

За його словами, до операції залучать ресурси низки країн-членів, зокрема Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини. Операція передбачатиме як традиційні військові можливості, так і спеціальні елементи, пов’язані з використанням безпілотних літальних апаратів.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".