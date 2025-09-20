Португалія збирається визнати Палестинську державу

Уряд Португалії планує офіційно визнати Палестинську державу цієї неділі, 21 вересня.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Португалії.

"Міністерство закордонних справ підтверджує, що Португалія визнає Державу Палестина, як вже передбачав міністр Паулу Ранжел цього тижня. Офіційна заява про визнання відбудеться в неділю, 21 вересня, ще до початку конференції високого рівня, яка відбудеться наступного тижня", — пише пресслужба МЗС.

Під конференцією мають на увазі тиждень високого рівня 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, який триватиме з 23 по 29 вересня.

Крім того, 19 вересня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка дозволяє Палестині брати участь у сесії. США виступили проти такого рішення і відмовилися видати візи делегації Палестини (сесія Генасамблеї проходитиме в американському Нью-Йорку — ред.). Проте президент Палестини Махмуд Аббас має дозвіл виступити на дебатах високого рівня за допомогою заздалегідь записаного відео.

Державу Палестина вже визнали 147 зі 193 держав-членів ООН.

Що відомо про визнання Палестини

24 липня Макрон заявив, що Франція визнає Палестину і він має намір оголосити про це на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

25 липня прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення Макронавизнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти визнання Палестини.

29 липня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Сполучене Королівство визнає державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні 2025 року, якщо Ізраїль продовжуватиме свою військову операцію у Секторі Гази.

30 липня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що 14 інших держав закликали країни світу визнати палестинську державу.

Заяву підписали міністри закордонних справ Андорри, Австралії, Канади, Фінляндії, Франції, Ісландії, Ірландії, Люксембургу, Мальти, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Сан-Марино, Словенії та Іспанії.

31 липня прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна планує визнати державу Палестина на засіданні ООН у вересні 2025 року, оскільки в Газі поширюється голод.

18 вересня з медіа стало відомо, що Британія планує визнати Палестину.

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.