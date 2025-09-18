Уряд Великої Британії планує визнати Палестинську державу після завершення державного візиту президента США Дональда Трампа.

Про це пише The Guardian.

Інші країни, включно з Францією, Австраліґю та Канадою, планують зробити той самий крок на саміті ООН наступного тижня.

Повідомляється, що британський прем'єр Стармер визнає палестинську державу цими вихідними після завершення державного візиту Трампа до Великої Британії.

Раніше прем'єр-міністр заявляв, що планує визнати палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку цього місяця, якщо Ізраїль не виконає низку умов для покращення гуманітарної ситуації в Газі. Зустрічі високого рівня на саміті ООН за участю світових лідерів розпочнуться 23 вересня.

За даними Times, Стармер утримався від офіційного оголошення про визнання Великою Британією палестинської держави до від'їзду Трампа, побоюючись, що це може домінувати на пресконференції, яку вони планують провести у четвер, 18 вересня.

Як пише The Guardian, Стармер має розбіжності з адміністрацією США щодо цього кроку, яка виступає проти офіційного визнання Палестинської держави.

У липні Стармер оголосив, що визнає державність Палестини після посилення тиску з боку депутатів-лейбористів щодо погіршення гуманітарної ситуації в Газі. Але лідер лейбористів тоді зазначив, що він утримається, якщо Ізраїль зобов'яжеться дотримуватися припинення вогню та довгострокового сталого миру, який забезпечить рішення про створення двох держав, і дозволить ООН відновити постачання допомоги.

“Однак, всі три умови навряд чи будуть виконані, враховуючи, що ізраїльський уряд виступає проти цих умов. Ізраїльські війська здійснюють масштабний наземний наступ у Газі, внаслідок чого тисячі людей були змушені тікати останніми днями”, — пише The Guardian.

Державу Палестина вже визнали 147 зі 193 держав-членів ООН.

Що відомо про визнання Палестини

24 липня Макрон заявив, що Франція визнає Палестину і він має намір оголосити про це на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

25 липня прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення Макронавизнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти визнання Палестини.

29 липня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Сполучене Королівство визнає державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні 2025 року, якщо Ізраїль продовжуватиме свою військову операцію у Секторі Гази.

30 липня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що 14 інших держав закликали країни світу визнати палестинську державу.

Заяву підписали міністри закордонних справ Андорри, Австралії, Канади, Фінляндії, Франції, Ісландії, Ірландії, Люксембургу, Мальти, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Сан-Марино, Словенії та Іспанії.

31 липня прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна планує визнати державу Палестина на засіданні Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року, оскільки в Газі поширюється голод.

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.