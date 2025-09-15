У понеділок, 15 вересня, міністерство оборони Великої Британії заборонило громадянам Ізраїлю відвідувати престижний коледж оборонних досліджень у Лондоні через ескалацію війни в Секторі Гази.

Про це пише Reuters.

Як зазначає видання, попри те, що Велика Британія залишається близьким союзником Ізраїлю, останнім часом вона намагається тиснути на його уряд через війну в Газі. Зокрема, у липні Британія пригрозила визнати Палестинську державу, "якщо Ізраїль не вживатиме заходів для полегшення страждань у анклаві".

"Рішення ізраїльського уряду про подальшу ескалацію військової операції в Секторі Гази помилкове. Тому ми ухвалили рішення призупинити майбутню участь ізраїльтян в курсах, що проводяться Великою Британією", — заявив представник Міноборони Британії.

У відповідь на це генеральний директор Міністерства оборони Ізраїлю Амір Барам надіслав лист до коледжу та британського оборонного відомства, назвавши рішення "дискримінаційним" і таким, що суперечить традиціям толерантності й порядності Британії.

"Виключення Ізраїлю — це вкрай ганебний акт нелояльності до союзника, який перебуває у стані війни", — йдеться в листі.

Також Барам додав, що на британських військових курсах особлива увага приділяється дотриманню норм міжнародного гуманітарного права. Наразі на небойових академічних військових курсах у Великій Британії навчається менше п'яти військовослужбовців Армії оборони Ізраїлю.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, яку він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода передбачає три послідовні етапи. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про припинення вогню на 60 днів.

2 серпня палестинське бойове угруповання ХАМАС заявило, що відмовляється скласти зброю без створення незалежної палестинської держави зі столицею в Єрусалимі.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контрольміста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

10 серпня Ізраїль розпочав наступ у місті 10 серпня, назвавши його "планом перемоги" над бойовиками ХАМАС. Кампанія викликала міжнародну критику через гуманітарну кризу та повідомлення про напруженість між військовими та політичними лідерами Ізраїлю щодо стратегії наступу.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" у місті Газа та вже контролювали його околиці. Бойові дії тривають.

Гуманітарна ситуація в Газі залишається критичною. За оцінками ООН, сотні людей, зокрема діти, помирають від голоду. Постачання допомоги ускладнене через бойові дії Ізраїля, блокування маршрутів і відсутність узгоджених гарантій безпеки.

Що відомо про визнання Палестини

24 липня Макрон заявив, що Франція визнає Палестину і він має намір оголосити про це на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

25 липня прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення Макронавизнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти визнання Палестини.

29 липня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Сполучене Королівство визнає державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні 2025 року, якщо Ізраїль продовжуватиме свою військову операцію у Секторі Гази.

30 липня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що 14 інших держав закликали країни світу визнати палестинську державу.

Заяву підписали міністри закордонних справ Андорри, Австралії, Канади, Фінляндії, Франції, Ісландії, Ірландії, Люксембургу, Мальти, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Сан-Марино, Словенії та Іспанії.

31 липня прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна планує визнати державу Палестина на засіданні Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року, оскільки в Газі поширюється голод.

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.

Станом на квітень 2024 року, 143 зі 193 країн-членів ООН визнають Палестину як незалежну державу. Серед них є Україна.