Люксембург планує визнати Палестинську державу на Генасамблеї ООН

Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден та міністр закордонних справ Ксав’є Беттель заявили парламентській комісії, що планують підтримати визнання держави Палестина на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2025 року.

Про це пише видання Politico.

Зазначається, що відповідна заява з’явилася після місяців вагань уряду Люксембургу та на тлі зростаючих закликів європейських лідерів до припинення війни Ізраїлю в Секторі Гази, розпочатої після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

За даними місцевих медіа, остаточне рішення щодо визнання, як очікується, буде ухвалено наприкінці вересня під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, у координації з кількома іншими країнами, зокрема Францією та Бельгією.

Видання зазначає, що минулого тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що виконавчий орган ЄС займе "більш жорсткішу позицію" щодо Ізраїлю через війну, призупинивши виплати країні та наклавши санкції на тих, кого вона назвала "екстремістськими міністрами та агресивними поселенцями".

Що відомо про визнання Палестини

2 вересня Бельгія оголосила про намір визнати палестинську державу під час Генеральної Асамблеї ООН цього місяця.

11 серпня стало відомо, що Австралія виступить з проханням визнати державу Палестина на наступній Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні, за умови, що угруповання ХАМАС не відіграватиме жодної ролі в її майбутньому управлінні.

31 липня прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна планує визнати державу Палестина на засіданні Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року, оскільки в Газі поширюється голод.

30 липня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що 14 інших держав закликали країни світу визнати палестинську державу.

Заяву підписали міністри закордонних справ Андорри, Австралії, Канади, Фінляндії, Франції, Ісландії, Ірландії, Люксембургу, Мальти, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Сан-Марино, Словенії та Іспанії.

29 липня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Сполучене Королівство визнає державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні 2025 року, якщо Ізраїль продовжуватиме свою військову операцію у Секторі Гази. Цього ж дня прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела заявив, що уряд країни оголосить про визнання держави Палестина під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року.

25 липня прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення Макронавизнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти визнання Палестини.

24 липня Макрон заявив, що Франція визнає Палестину і він має намір оголосити про це на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.

Станом на квітень 2024 року, 143 зі 193 країн-членів ООН визнають Палестину як незалежну державу. Серед них є Україна.