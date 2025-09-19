Сирський: Сили оборони просунулися на 3–7 км у глибину оборони РФ на Донеччині

Операція Сил оборони України на Добропільському напрямку на Донеччині триває. Українські війська просунулися у глибину оборони російських окупантів на відстань від 3 до 7 кілометрів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram 19 вересня.

За його словами, відновлено контроль над сімома населеними пунктами, ще дев’ять — зачищено від диверсійно-розвідувальних груп. Загалом під час операції звільнені 160 км² території та зачищено від ДРГ ще 171 км².

"Втрати армії РФ за цей час склали 2456 осіб, з них 1322 — безповоротні. Також поповнено «обмінний фонд» для повернення українських військових із полону", — написав головнокомандувач ЗСУ.

Окупанти втратили 817 одиниць озброєння та техніки, зокрема 12 танків, 37 броньованих машин, 162 артсистеми, 5 реактивних систем залпового вогню, 382 автомобілі, 58 мотоциклів, 1 одиницю спеціальної техніки та 160 безпілотників, додав Сирський.

18 вересня Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які беруть участь у Добропільському контрнаступі. Також у своєму зверненні президент розповів, що триває одна з контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку, у районі Покровська, у районі Добропілля.