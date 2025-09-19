Перейти до основного змісту
Зеленський призначить Ольгу Решетилову першим військовим омбудсманом
Зеленський призначить Ольгу Решетилову першим військовим омбудсманом

Юрій Свиридюк
Ольга Решетилова
Уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова. Cуспільне

Президент України Володимир Зеленський призначить Ольгу Решетилову першим військовим омбудсманом України.

Про це він повідомив під час вечірнього звернення 19 вересня.

Президент розповів, що підписав відповідний закон №13266, а також — указ про створення Офісу військового омбудсмана. Вже затверджені положення про роботу цієї інституції анонсував керівницю — Ольгу Решетилову. Вона стане першою військовою омбудсманкою України.

"Попереду – запуск інституції, системної роботи. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії", — сказав Зеленський.

Що передувало

У вересні 2023 року тодішній міністр оборони Рустем Умєров анонсував започаткування нової посади – військового омбудсмена.

19 листопада 2024 року під час представлення у парламенті внутрішнього плану стійкості України президент Володимир Зеленський заявляв, що Міноборони та військове командування найближчим часом мають призначити військового омбудсмана, який буде опікуватися проблемами порушенням прав українських військових.

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський призначив Уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців. Ним тоді стала Ольга Решетилова.

