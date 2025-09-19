Президент України Володимир Зеленський призначить Ольгу Решетилову першим військовим омбудсманом України.

Про це він повідомив під час вечірнього звернення 19 вересня.

Президент розповів, що підписав відповідний закон №13266, а також — указ про створення Офісу військового омбудсмана. Вже затверджені положення про роботу цієї інституції анонсував керівницю — Ольгу Решетилову. Вона стане першою військовою омбудсманкою України.

"Попереду – запуск інституції, системної роботи. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії", — сказав Зеленський.

Що передувало

У вересні 2023 року тодішній міністр оборони Рустем Умєров анонсував започаткування нової посади – військового омбудсмена.

19 листопада 2024 року під час представлення у парламенті внутрішнього плану стійкості України президент Володимир Зеленський заявляв, що Міноборони та військове командування найближчим часом мають призначити військового омбудсмана, який буде опікуватися проблемами порушенням прав українських військових.

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський призначив Уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців. Ним тоді стала Ольга Решетилова.