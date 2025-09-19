Умєров розповів, на якому етапі зараз переговори з РФ

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що Україна та Росія зараз ведуть переговори лише з гуманітарних питань, які стосуються звільнення військовополонених.

Про це Умєров сказав в інтерв'ю CNN.

Він зазначив, що Україна підтримала ініціативу президента США Дональда Трампа щодо мирного процесу.

"Ми зустрічалися двічі в Саудівській Аравії, двічі в Європі — в Парижі і в Лондоні — і брали участь у трьох зустрічах у Туреччині. Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених", — сказав Умєров, відповідаючи на запитання, чи насправді йдуть переговори між Росією та Україною про завершення війни.

Глава РНБО також нагадав, що, з іншого боку, європейські лідери разом із президентом Володимиром Зеленським відвідали Вашингтон, де були досягнуті домовленості про проведення двосторонніх і тристоронніх зустрічей.

"Отже, на цьому етапі, думаю, чекаємо, коли відбудуться тристоронні, двосторонні зустрічі", — сказав Умєров.