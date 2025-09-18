Президент Володимир Зеленський підписав закон про військового омбудсмана, який пропонує створити посаду військового омбудсмана при президентові для контролю прав військових та правоохоронців у бойових діях.

По це свідчить картка закону №13266 на сайті Верховної Ради.

Омбудсман прийматиме скарги, проводитиме перевірки, готуватиме рекомендації і щороку звітуватиме президенту.

Військового омбудсмена призначатимуть раз на п'ять років і не більше ніж на два терміни поспіль. Крім того, буде створено Офіс військового омбудсмена як допоміжний орган контролю в секторі безпеки і оборони.

Закон визначає порядок подання й розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах, а також процес взаємодії омбудсмена з іншими державними органами.

Військовим омбудсменом може стати людина віком від 30 років, яка має вищу освіту й протягом останніх п'ятьох років проживала в Україні.

6 вересня у Міноборони повідомили, що міністерство та парламентарії досягли домовленості про цілковиту підтримку поданого до парламенту президентом проєкту закону "Про військового омбудсмана".

Що передувало

У вересні 2023 року тодішній міністр оборони Рустем Умєров анонсував започаткування нової посади – військового омбудсмена.

19 листопада 2024 року під час представлення у парламенті внутрішнього плану стійкості України президент Володимир Зеленський заявляв, що Міноборони та військове командування найближчим часом мають призначити військового омбудсмана, який буде опікуватися проблемами порушенням прав українських військових.

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський призначив Уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців. Військовим омбудсменом стала Ольга Решетилова.