Президент Володимир Зеленський підписав закон про військового омбудсмана, який пропонує створити посаду військового омбудсмана при президентові для контролю прав військових та правоохоронців у бойових діях.
По це свідчить картка закону №13266 на сайті Верховної Ради.
Омбудсман прийматиме скарги, проводитиме перевірки, готуватиме рекомендації і щороку звітуватиме президенту.
Військового омбудсмена призначатимуть раз на п'ять років і не більше ніж на два терміни поспіль. Крім того, буде створено Офіс військового омбудсмена як допоміжний орган контролю в секторі безпеки і оборони.
Закон визначає порядок подання й розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах, а також процес взаємодії омбудсмена з іншими державними органами.
Військовим омбудсменом може стати людина віком від 30 років, яка має вищу освіту й протягом останніх п'ятьох років проживала в Україні.
6 вересня у Міноборони повідомили, що міністерство та парламентарії досягли домовленості про цілковиту підтримку поданого до парламенту президентом проєкту закону "Про військового омбудсмана".
Що передувало
У вересні 2023 року тодішній міністр оборони Рустем Умєров анонсував започаткування нової посади – військового омбудсмена.
19 листопада 2024 року під час представлення у парламенті внутрішнього плану стійкості України президент Володимир Зеленський заявляв, що Міноборони та військове командування найближчим часом мають призначити військового омбудсмана, який буде опікуватися проблемами порушенням прав українських військових.
У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський призначив Уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців. Військовим омбудсменом стала Ольга Решетилова.