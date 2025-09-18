Перейти до основного змісту
Частина військового обладнання зі США прибула до України, посли ЄС обговорять 19 пакет санкцій проти РФ. 1304 день війни
Частина військового обладнання зі США прибула до України, посли ЄС обговорять 19 пакет санкцій проти РФ. 1304 день війни

Донецька область, війна
Комбайн збирає cоняшники на полі поруч із дорогою, покритою сіткою для захисту від безпілотників, під час нападу Росії на Україну, в Донецькій області, Україна, 16 вересня 2025 року. REUTERS/Serhii Korovainyi

19 вересня — 1304-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • Частина військового обладнання через програму PURL уже прибула до України.
  • На пресконференції разом з премʼєр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером Дональд Трамп заявив, що "Путін його підвів". Він додав, що мав на увазі, що Путін "вбиває багато людей, і він втрачає більше людей, ніж, чесно кажучи, українці".
  • Посли країн Євросоюзу 19 вересня проведуть додаткове засідання, щоб обговорити можливі нові санкції проти Росії через її агресію проти України.

У Києві чути звуки вибухів

Після оголошення повітряної тривоги в столиці чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.

КМВА повідомила про атаку ударних дронів на столицю та про роботу протиповітряної оборони.

У Києві повітряна тривога

У Києві близько 1:10 ночі місцева влада оголосила повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляють про рух ударних безпілотників до міста.

З посади заступника керівника адміністрації Путіна звільнили Дмитра Козака

Путін 18 вересня підписав указ про звільнення заступника голови адміністрації президента Дмитра Козака з посади. Козак не був згоден з діями Кремля щодо війни.

У вересні 2022 року Reuters зі своїх джерел писало, що на початку повномасштабного вторгнення Путін міг відхилити мирну угоду з Україною, яку йому радив Дмитро Козак.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) припускає: зараз звільнення Козака свідчить, що Путін все ще має намір продовжувати війну.

