З посади заступника керівника адміністрації Путіна звільнили Дмитра Козака

Путін 18 вересня підписав указ про звільнення заступника голови адміністрації президента Дмитра Козака з посади. Козак не був згоден з діями Кремля щодо війни.

У вересні 2022 року Reuters зі своїх джерел писало, що на початку повномасштабного вторгнення Путін міг відхилити мирну угоду з Україною, яку йому радив Дмитро Козак.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) припускає: зараз звільнення Козака свідчить, що Путін все ще має намір продовжувати війну.