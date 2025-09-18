19 вересня — 1304-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Частина військового обладнання через програму PURL уже прибула до України.
- На пресконференції разом з премʼєр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером Дональд Трамп заявив, що "Путін його підвів". Він додав, що мав на увазі, що Путін "вбиває багато людей, і він втрачає більше людей, ніж, чесно кажучи, українці".
- Посли країн Євросоюзу 19 вересня проведуть додаткове засідання, щоб обговорити можливі нові санкції проти Росії через її агресію проти України.
З посади заступника керівника адміністрації Путіна звільнили Дмитра Козака
Путін 18 вересня підписав указ про звільнення заступника голови адміністрації президента Дмитра Козака з посади. Козак не був згоден з діями Кремля щодо війни.
У вересні 2022 року Reuters зі своїх джерел писало, що на початку повномасштабного вторгнення Путін міг відхилити мирну угоду з Україною, яку йому радив Дмитро Козак.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) припускає: зараз звільнення Козака свідчить, що Путін все ще має намір продовжувати війну.