Лукашенко заявив, що політвʼязень Статкевич сам захотів залишитися у Білорусі

Під час зустрічі з державними медіа Білорусі невизнаний низкою країнами президент країни Олександр Лукашенко прокоментував рішення політв'язня Миколи Статкевича не залишати країну.

Його цитує держагенція "Пул Первого".

Лукашенко розповів, що Микола Статкевич нібито самостійно перейшов на "нейтральну полосу" до литовських прикордонників, які попередили його про можливе ув’язнення у разі повернення до Білорусі. За словами Лукашенка, Статкевич відповів, що готовий "сісти у в’язницю". Після цього його забрали назад до Білорусі. Де зараз перебуває Статкевич — Лукашенко не уточнив.

Що цьому передувало

11 вересня після візиту до Мінська Джона Коула, який є заступником спецпредставника президента США Кіта Келлога, та його зустрічі з Олександром Лукашенком влада звільнила та вислала до Литви 52 політв'язнів, включно з 14 іноземними громадянами. Шестеро з них – громадяни Литви, по двоє – громадян Латвії, Польщі та Німеччини, один громадянин Франції та один – Великої Британії.

При цьому звільнений з ув’язнення опозиційний політик і екскандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич відмовився залишати країну. Дружина звільненого опозиціонера і екскандидата у президенти Білорусі Миколи Статкевича не знає про його місцеперебування, повідомила вона Суспільному.