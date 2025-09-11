Лукашенко звільнив 52 політв'язнів — Науседа

Невизнаний низкою демократичних країн президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 52 в’язнів. Вони вже перетнули білорусько-литовський кордон.

Про це повідомив президент Литви Ґітанас Науседа.

За даними Науседи, серед них — шестеро литовців.

“52 в'язні сьогодні безпечно перетнули литовський кордон з Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, заґратовані вікна та постійний страх. Серед них, що особливо важливо для мене, було 6 литовців. Я глибоко вдячний Сполученим Штатам та особисто президенту Трампу за їхні постійні зусилля щодо звільнення політичних в'язнів”, — написав Науседа.

Він додав, що понад 1000 політичних в'язнів ще залишаються у білоруських в'язницях.

Загалом Лукашенко помилував 14 іноземних громадян, пише пресслужба Лукашенка. Шестеро з них – громадяни Литви, по двоє – громадян Латвії, Польщі та Німеччини, один громадянин Франції та один – Великої Британії.

Як пише DW, білоруський опозиційний політик Микола Статкевич — серед звільнених політв’язнів. Він був засуджений у 2020 році до 14 років позбавлення волі. Його ув’язнення стало одним із найгучніших прикладів політичних репресій у Білорусі після президентських виборів.

Також на свободу вийшла Альона Романаускене, громадянка Литви та керівниця відділу маркетингу санаторію "Білорусь" у Друскінінкаї. Її засудили до 6 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві.

На свободу також вийшов філософ Володимир Мацкевич — про це стало відомо DW з власних джерел.

Мацкевич, відомий білоруський мислитель, громадський діяч і критик режиму Лукашенка, був заарештований у 2021 році й засуджений до 5 років позбавлення волі. Його справа набула широкого розголосу як у Білорусі, так і за її межами, а сам він неодноразово оголошував голодування на знак протесту проти переслідування.

Також стало відомо, що звільнено Ігоря Лосика — засновника каналу "Білорусь головного мозку", пише "Наша Нива". Він провів за ґратами понад 5 років, а був засуджений на 15 років ув’язнення.

Раніше стало відомо, що США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа". Про це заявив представник Трампа Джон Коул під час зустрічі з Лукашенком в Білорусі. Про це пише Reuters з посиланням на пропрезидентський Telegram-канал "Пул Первого".

У червні білоруського опозиційного блогера Сергія Тихановського звільнили з вʼязниці на тлі візиту спецпредставника США Кіта Келлога до Олександра Лукашенка. Тихановський намагався балотуватись на пост президента у 2020 році, за це його заарештували та засудили за "організацію масових заворушень".

Загалом тоді вдалося домовитися про звільнення 14 політичних в'язнів.