У звільнених політв'язнів у КДБ Білорусі відібрали паспорти

Перед депортацією співробітники КДБ Білорусі конфіскували паспорти звільнених 11 вересня політв’язнів. Паспорт анархіста Миколи Дедька силовики розірвали. Замість паспортів звільненим видали тимчасові папери формату А4, що не мають ознак повноцінного посвідчення особи.

Про це повідомив у п'ятницю, 12 вересня, офіс лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, передає DW.

“Людей позбавили національних паспортів та примусово депортували. Це не лише грубе приниження людської гідності, а й порушення основних прав людини та норм міжнародного права. Білорусь як країна, яка підписала Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, зобов'язана забезпечити свободу пересування та поважати право на громадянство”, — заявив радник Тихановської з правових питань Леонід Морозов.

11 вересня після візиту до Мінська Джона Коула, який є заступником спецпредставника президента США Кіта Келлога, та його зустрічі з правителем Білорусі Олександром Лукашенком влада звільнила та вислала до Литви 52 політв'язнів, включно з 14 іноземними громадянами. Шестеро з них – громадяни Литви, по двоє – громадян Латвії, Польщі та Німеччини, один громадянин Франції та один – Великої Британії.

При цьому звільнений з ув’язнення опозиційний політик і екскандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич відмовився залишати країну. Дружина звільненого опозиціонера і екскандидата у президенти Білорусі Миколи Статкевича не знає про його місцеперебування, повідомила вона Суспільному.