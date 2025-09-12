Звільнений з ув’язнення опозиційний політик і екскандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич відмовився залишати країну, ставши єдиним серед 52 помилуваних в’язнів, хто не перетнув кордон із Литвою.

Про це пише Reuters.

За словами радника Світлани Тихановської Франака Вячорки, влада намагається силоміць витіснити Статкевича за кордон.

"Це справжня драма, адже він категорично відмовився залишати Білорусь. Це показує жорстокість режиму, який не залишив людям права вибору — залишитися чи виїхати", — сказав він.

Опозиція у вигнанні наполягає, що звільнені мають право залишатися в країні, а не ставати жертвами примусової депортації.

Лідерка опозиції Світлана Тихановська назвала Статкевича "справжнім героєм нашого народу" й побажала йому сили та безпеки. За даними литовських прикордонників, чоловік, ідентифікований як Статкевич, певний час сидів на стіні між двома прикордонними постами, однак згодом повернувся назад на білоруську територію.

Політичний в’язень з 2020 року

Миколу Статкевича, кандидата у президенти на виборах 2010 року, арештували в травні 2020-го. У 2021 році його засудили до 14 років колонії посиленого режиму за "організацію масових заворушень".

За даними правозахисного центру "Вясна", у 2022 році він хворів на пневмонію, пережив щонайменше п’ять періодів карцеру й тривалий час був позбавлений права на побачення та передачі.