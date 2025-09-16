Лукашенко помилував 25 людей

Напередодні Дня народної єдності невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 25 осіб, засуджених, зокрема, "за злочини екстремістської спрямованості".

Відповідний указ глава держави підписав 16 вересня, повідомляє прес-службі білоруського лідера.

Серед помилуваних 12 жінок та 13 чоловіків; 19 осіб віком до 40 років. У багатьох є діти, а одна засуджена є багатодітною матір'ю. Один із помилуваних скоїв злочин у неповнолітньому віці.

Усі вони визнали провину і розкаялися у скоєному, взяли зобов'язання вести законослухняний спосіб життя.