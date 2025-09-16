Перейти до основного змісту
Лукашенко помилував 25 людей
Лукашенко помилував 25 людей

Надія Собенко
Лукашенко
Лідер Білорусі Олександр Лукашенко під час виступу на форумі "Велика спадщина – спільне майбутнє", російсько-білоруській зустрічі, присвяченій річниці Сталінградської битви, у Волгограді, Росія, 29 квітня 2025 року. Getty Images/Contributor

Напередодні Дня народної єдності невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 25 осіб, засуджених, зокрема, "за злочини екстремістської спрямованості".

Відповідний указ глава держави підписав 16 вересня, повідомляє прес-службі білоруського лідера.

Серед помилуваних 12 жінок та 13 чоловіків; 19 осіб віком до 40 років. У багатьох є діти, а одна засуджена є багатодітною матір'ю. Один із помилуваних скоїв злочин у неповнолітньому віці.

Усі вони визнали провину і розкаялися у скоєному, взяли зобов'язання вести законослухняний спосіб життя.

