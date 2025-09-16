Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Росія не має "жодних дружніх намірів" щодо інших країн, а її система перебудовується під можливості вести війну проти "будь-якого супротивника і в будь-який момент".

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні ввечері 16 вересня.

"Була доповідь і щодо намірів російського керівництва, зокрема щодо інших країн. Жодного дружнього наміру в Росії немає, і це мʼяко кажучи. Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна перебити тільки санкціями, сильними санкціями світу, і нашою далекобійністю", — сказав Зеленський.

Глави держави наголосив, що Росія щодня продовжує терор і "відкидає можливості закінчити війну — припинити вогонь і реально говорити про мир".

"Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції Сполучених Штатів Америки та Президента Трампа щодо припинення всіх цих ударів та вбивств. Також Україна ініціативно пропонувала різні формати, щоб закінчити війну. Саме Путін зацікавлений у вбивствах. Щодня ця війна залишається тільки його війною (очільника Кремля Володимира Путіна — ред.) — війною тільки Росії", — сказав президент.

Зеленський висловив сподівання, що світ зробить відповідні висновки, особливо після нещодавнього вторгнення російських БпЛА у повітряний простір Польщі.

"Особливо після вторгнення дронів у Польщу, країну, яка є надзвичайно важливою для безпеки всієї Європи. Країну, яка так поважає Америку й Президента Трампа. І важливо, щоб і в Європі дійсно відчули, що, коли йдеться про Росію, йдеться не про того чи іншого її сусіда — йдеться про всіх. Інакше Росія зробить висновки й тільки розширить війну, причому не обов’язково проти саме України", — додав Зеленський.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.