Президент України Володимир Зеленський заявив, що вперше в історії Україна матиме сучасні спільні збройні виробництва з провідними країнами світу. За його словами, домовленості стосуються як інвестицій у виробництво на українській території, так і будівництва промислових комплексів "на території партнерів".

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні ввечері 15 вересня.

"На столі й наша пропозиція щодо дронів. Ми дали партнерам серйозні можливості не лише інвестувати у виробництво в Україні — і наші дрони дійсно доводять свою ефективність, — але також ми готуємо розбудову промислових комплексів на території партнерів. Це наші спільні з ними виробництва. Вперше в історії Україна матиме сучасні спільні збройні виробництва із сильними країнами", — сказав Зеленський.

За його словами, одним із лідерів у таких проєктах є Данія, водночас подібні ініціативи готуються й в інших країнах Північної Європи. Також триває робота з балтійськими державами та країнами Західної Європи, зокрема Нідерландами, Німеччиною та Великою Британією.

"Ми розраховуємо ще й на розширення цієї лінійки співпраці, і я дякую всім партнерам, хто працює не просто в режимі "сьогодні на завтра", але й на перспективу. Це все багатолітні партнерства", — сказав Зеленський.

Крім того, глава держави заявив, що наразі триває активна робота з європейськими лідерами, щоб забезпечити координацію та "досягти рішень для тиску на Росію — рішень, які все одно доведеться ухвалювати".

"І якщо на затягування війни Росією немає дійсно відчутної відповіді світу, якщо санкції й тарифи відкладаються, якщо російська армія безкарно запускає дрони вже й по Польщі, це Путін і надалі сприйматиме як дозвіл воювати. Я хочу подякувати партнерам, які на сильних позиціях, які реагують, а не чекають", — сказав президент.