Вогнева підготовка, тактика ведення бою, патріотичні бесіди та зустрічі з "ветеранами" війни проти України — усе це про військово-патріотичну організацію "Євпаторійський десант", яка вісім років існує у Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Організація, яку створили двоє громадян України та троє громадян РФ, не лише просуває російські наративи, а й навчає дітей з окупованого Криму військовій справі. Роблять це на чинній військовій базі морського інженерного полку РФ, фактично використовуючи дітей як "живий щит" для свого захисту від атак ЗСУ. Детальніше розбиралася редакція розслідувань Суспільного, яка вже не раз розповідала про мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях: про нахімовські училища у Севастополі та Маріуполі, мілітарний табір центру "Воїн" у Маріуполі, а також про табір "Авангард" у Волгограді, куди звозять українських дітей, щоб зробити з них російських солдатів.

Хто створив "Євпаторійський десант"

За 11 років окупації Криму росіяни створили там щонайменше 14 мілітаристичних організацій, які готують дітей вбивати й помирати за путінську Росію. За даними аналітичного звіту ГО "Альменда", станом на листопад 2024 року до них залучили десятки тисяч дітей. Передусім ці організації возвеличують "подвиги радянської армії" в часи Другої світової війни. Цей наратив дозволяє створити моральне виправдання для вторгнення в незалежні держави, зокрема в Україну, нібито у рамках "священної місії" звільнення або захисту. Все це відбувається під гаслами "перемоги", "великої історії" та "спільного минулого".

"Священну місію" пропагує і центр військово-патріотичного виховання "Євпаторійський десант", назва якого напряму пов'язана із подіями 1942 року. Тоді, у ніч із 4 на 5 січня 1942 року, як йдеться в Електронній енциклопедії історії України, 700 десантників висадились в окупованій нацистськими військами Євпаторії. Десантники три дні боролись на вулицях міста й практично всі загинули. А потім стали частиною російської пропаганди.

У російських реєстрах ми знайшли інформацію, що Автономна некомерційна організація "Центр військово-патріотичного виховання дітей та молоді "Євпаторійський десант" була зареєстрована 22 грудня 2017 року у квартирі №77 на вулиці Ескадронній, 11 у Євпаторії. Хоча російському виданню "Євпаторійська здравниця" нинішній керівник організації Костянтин Мірошниченко розповідав, що “десант” функціонує з 2016-го.

Організація має п'ятьох засновників. Серед них — росіяни Аріна Лінькова, Владімір Мєльніков, Сєргєй Нєстєров та українці Костянтин Мірошниченко і Василь Петухов.

Від початку створення і до 11 лютого 2021 року "Євпаторійським десантом" керувала Аріна Алєксєєвна Лінькова з міста Печори (Республіка Комі). Припускаємо, що до Криму вона з чоловіком, Владіміром Мєльніковим, приїхала у 2015-му. Принаймні у російських реєстрах є інформація, що з червня 2015 року по вересень 2015 року вона була зареєстрована у селі Суворовському Сакського району як підприємиця. Згодом жінка перевезла до Євпаторії всю свою родину — зокрема, доньку, зятя та двох онуків.

Аріна Лінькова у Євпаторії, жовтень 2022 року. Сторінка Лінькової в російській соцмережі

Тепер у "Євпаторійському десанті" Лінькова координує медіанапрямок та організовує "патріотичні" поїздки до "місць радянської слави".

Чоловік Лінькової — Владімір Міхайловіч Мєльніков, який також є співзасновником "Євпаторійського десанту", — раніше служив у внутрішніх військах МВС РФ.

Владімір Мєльніков, серпень 2024 року. Сторінка Мєльнікова у російській соцмережі

На своїй сторінці у російські соцмережі Мєльніков вказав, що принаймні з 2016-го у "Євпаторійському десанті" є інструктором для підлітків. Навчає вихованців стріляти та долати смуги перешкод. Його посада та декілька номерів телефону також вказані на сайті організації та на її сторінці у соцмережі.

Навчання з вогневої підготовки вихованців "Євпаторійського десанту". Сторінка "Євпаторійського десанту" в російській соцмережі, травень 2025 року

Ще один співзасновник-росіянин — Сєргєй Євгєньєвіч Нєстєров із Москви. За даними російських реєстрів, до 15 квітня 2025 року він був підприємцем з основними видами діяльності — оренда нерухомості та будівельні роботи.

Нєстєров є також співзасновником регіонального відділення політичної партії "Родіна" в Москві. Від цієї ж партії він брав участь у виборах до окупаційної Євпаторійської міської ради першого скликання у 2014 році.

З передвиборчого бюлетеня Нєстєрова ми дізналися, що він — офіцер на пенсії, капітан першого рангу запасу. Народився у 1959 році у Ленінграді, закінчив там Нахімовське училище, а згодом військово-морське політичне училище у Києві. Вищу освіту отримав у Російській академії держслужби при президенті РФ за спеціальністю «державне та муніципальне управління».

Співзасновник "Євпаторійського десанту" Сєргєй Нєстєров. Російська соцмережа, серпень 2014 року

Він також був учасником регіонального відділення всеросійського руху "Рух ДОН" у Москві, ліквідованого в 2016-му. Засновником та неофіційним лідером "Родіни" й руху "ДОН" був і Дмітрій Рогозін, який до липня 2022-го керував Роскосмосом. У вересні 2023 року Рогозін став сенатором Ради Федерації — верхньої палати російського парламенту, де представляє окуповану росіянами Запорізьку область. Журналісти редакції розслідувань Суспільного у 2023 році отримали частину листування Рогозіна, в якому йшлося, зокрема, про російську політику та війну в Україні.

36-річний громадянин України Костянтин Станіславович Мірошниченко з лютого 2021 року і донині — директор “Євпаторійського десанту”. З 2017 по 2018 року Мірошниченко був підприємцем у Євпаторії. Основний вид діяльності — роздрібна торгівля.

Ми знайшли фото у російських ЗМІ, які вказують, що в минулому Мірошниченко міг служити у десантних військах. Принаймні, він бере активну участь у заходах, присвячених "ВДВ". До "Євпаторійського десанту" Мірошниченко приєднався як інструктор у лютому 2017 року.

Святкування річниці “ВДВ” у серпні 2021 року. Мірошниченко — у центрі. Сторінка "Євпаторійського десанту" в російській соцмережі

Ще один засновник "Євпаторійського десанту" — 54-річний Василь Олександрович Петухов з села Уютного Євпаторійського району. Випускник Сімферопольського вищого військово-політичного будівельного училища, Харківського інституту внутрішніх справ та Харківського інституту економіки ринкових відносин та менеджменту.

Василь Петухов. Сторінка Петухова в російській соцмережі, червень 2024 року

До окупації півострова Петухов був співзасновником ТОВ "Технічний центр "Планар", зареєстрованого в Уютному. Основний вид діяльності — торгівля комп'ютерами, устаткованням і програмним забезпеченням. У 2019-му Петухов балотувався як самовисуванець в окупаційну сільську раду Уютного та став депутатом. Зараз він очолює євпаторійське відділення "Союзу десантників Криму". Ця ж організація — "шефом" дитячого "Євпаторійського десанту". Судячи з дописів у соцмережах, Петухов причетний ще до однієї організації, яка мілітаризує українських підлітків, — "ВПК "Патріот".

Патріотизму вчить зрадник України

Серед вихованців організації "Євпаторійський десант" — хлопці й дівчата від семи до 17 років.

У липні 2024 року на сайті видання "Євпаторійська здравниця" з'явилось інтерв'ю з директором "Євпаторійського десанту" Костянтином Мірошниченком. У ньому він розповів, що основний вектор роботи організації — "скерування вихованців на вступ до військових та відомчих вишів РФ". Програма навчання містить фізичну, допризовну військову, вогневу підготовки, основи армійського бою, "патріотичний" розвиток та участь в юнармійському русі.

Дітей також запрошують "весело провести" літні канікули, щоб "відчути командний дух, пройти фізпідготовку та отримати навички від тактики ведення бою до надання першої допомоги".

На сторінці "Євпаторійського десанту" в російській соцмережі у червні 2025 року розмістили "запрошення" на літні тренування. Сторінка "Євпаторійського десанту"

За словами Мірошниченка, серед випускників "Євпаторійського десанту" — студенти та випускники військових вишів і навіть командири підрозділів.

Заняття з підлітками проходять на базі Євпаторійської автошколи, яка діє при "Добровольчій спільноті допомоги армії, авіації та флоту" — на березі моря та на території військової частини № 86863, 68-го окремого морського інженерного полку берегових військ Чорноморського флоту РФ.

Заступник командира цього полку — український зрадник, 51-річний підполковник Докучаєв Володимир Ілліч. До анексії Криму у 2014 році він був заступником начальника центру з роботи з особовим складом Центру оперативного (бойового) забезпечення Військово-морських сил ЗСУ (військова частина А3835). Докучаєв відмовився виконувати накази свого командування про передислокацію військової частини з Бахчисарая до Одеської області і перейшов на бік ворога. У 2024-му Докучаєву оголосили про підозру в дезертирстві й держзраді.

А "Євпаторійський десант" на своїх сторінках систематично дякує Докучаєву за "організацію заходів, спрямованих на виховання патріотизму".

На території військової частини дітей навчають кульовій стрільбі, тактичній медицині, долати смугу перешкод, заміновувати та розміновувати територію, освоювати військову техніку та організовують зустрічі з представниками силових структур.

Вихованці "Євпаторійського десанту" на змаганнях із кульової стрільби з пневматичної ґвинтівки. Сторінка десанту в російській соцмережі

Вихованці "Євпаторійського десанту" поряд зі зразком радянської протитанкової міни. Сайт російської військової частини № 86863, 68-го окремого морського інженерного полку

На сайті військової частини вказано, що за 68-м полком, крім дітей з "Євпаторійського десанту", закріплено ще один військово-патріотичний клуб — юних морських піхотинців "БАГІРА". Крім того, на базі полку відкрили "Школу юного сапера", яку відвідують і вихованці "Євпаторійського десанту".

Вихованці "Євпаторійського десанту" у "Школі юного сапера" на базі військової частини. Сторінка ЄД у російській соцмережі

Крім того, що дітей навчають воювати, до них систематично запрошують російських військових, які воюють проти України, а також студентів військових вишів.

Вихованці "Євпаторійського десанту" під час зустрічі з російськими військовими, які воюють проти України. Сайт ДОСААФ РФ Республіки Крим, грудень 2023 року

Вихованців "Євпаторійського десанту" також залучають до різноманітних фестивалів, військово-патріотичних естафет та тематичних заходів, присвячених російській пропаганді.

Вихованці "Євпаторійського десанту". Видання "Євпаторійска здравниця", липень 2024 року

До прикладу, у 2024-му на День молоді у Євпаторії вихованці демонстрували "автомати, гранати, патрони та екіпірування російського військового".

Діти також систематично відвідують "уроки мужності". На одному з таких заходів під назвою "Своїх не залишаємо", який відбувся у жовтні 2022 року, були присутні діти, які стоять на обліку у соцслужбах. Їм розповідали про "мужність та подвиги російських військових, читали вірші на підтримку російської армії".

Вихованці "Євпаторійського десанту" та діти, які стоять на обліку у соцслужб на заході під назвою "Своїх не залишаємо". Сайт Євпаторійського краєзнавчого музею, жовтень 2022 року

Діти, які впевнені, що Росія завжди була в Криму, — "живий щит" для російських військових об'єктів

"Це не просто військова підготовка — це виховання кадрових військових. І для виховання цих кадрових військових потрібен приклад. "Євпаторійський десант" — це героїзація війни, штучне створення подвигу, який "варто повторити", — розповідає докторка філософії у галузі міжнародного права, експертка Регіонального центру прав людини з питань юридичного аналізу та міжнародного правосуддя Катерина Рашевська.

Вона додає: те, що діти тренуються на території військової бази, має ознаки окремого воєнного злочину – "використання людських щитів". Зокрема, це порушення Римського статуту. У статті 8 вказано, що воєнним злочином є використання присутності цивільної особи або іншої особи, яка перебуває під захистом, для захисту певних пунктів, районів або збройних сил від військових операцій. Також про нього згадано у Женевському Протоколі І (ст. 51(7), що робить цей вчинок чітко забороненим і караним як на рівні міжнародного права, так і в українському законодавстві, каже Рашевська.

"Тобто військові прикриваються цивільними, у нашому випадку – дітьми з військово-патріотичного руху, щоб унеможливити або значно ускладнити атаки проти військової цілі, якою є, власне, та військова частина. З 2014 року, з моменту початку збройного конфлікту, діти на такій базі перебувати не можуть взагалі — без жодних винятків. Оскільки саме тоді цей обʼєкт став легітимною ціллю для ураження з боку України", — каже експертка.

Регіональний центр прав людини зафіксував значну кількість дитячих таборів у Євпаторії поряд з військовими об'єктами.

"Тобто фактично ці дитячі табори прикривають військові об'єкти, щоб Україні було важче планувати свої операції. Українських дітей з окупованих територій інколи навіть селять у гуртожитки, де на інших поверхах живуть військові. Тобто це вже тенденція, це патерн поведінки", — стверджує Рашевська.

"І погодьтеся, на території справжньої військової частини більш ефективно проходить промивання мозку. Тренування там підвищує ефективність мілітаризації, робить її швидшою і більш довготривалою за ефектом. І якщо діти з новоокупованих територій воюватимуть ідейно, адже їм розповідають, що "Україна їх покинула", то діти з “Євпаторійського десанту” воюватимуть «за родіну», бо вони виросли в російській парадигмі і впевнені, що Росія завжди була в Криму. Для них Крим — це Росія, а вони — росіяни. Адже більшість з цих дітей не жила в незалежній Україні. І ось це — почуття сліпого патріотизму, яке так сильно хоче виховати Путін. Фактично, власним прикладом військові демонструють дітям, що їх очікує, що це не страшно, що ось такі є переваги. І дітям, ймовірно, таки захочеться долучитися до збройних сил РФ", — додає вона.

Експертка називає й інші міжнародні злочини, які вчиняють організатори "Євпаторійського десанту": пропаганда служби у збройних силах держави-противника, злочин проти людяності, нелюдське поводження та ознаки злочину геноциду.

"Оскільки організація "Євпаторійський десант" готує дітей до вступу у військові виші, то це окремий злочин — пропаганда служби у збройних силах супротивної держави, — каже експертка. — Посягання на людську гідність, неналежне поводження, якому піддаються діти, мілітаризація агресивного спрямування, коли діти у військовій частині разом із військовими тренуються, — це має бути визнано нелюдським поводженням. І таке нелюдське поводження — це окремий воєнний злочин. Тому що навіть якщо ці діти потім не будуть мобілізовані, навіть якщо вони не долучаться до російських збройних сил, що з ними буде далі? У них повністю переформатована свідомість, у них нормалізована війна, у них романтизовані ось ці радянські подвиги. Вони вважають Російську Федерацію своєю батьківщиною, їм нав'язані російські цінності, серед яких, у тому числі, — самопожертва в інтересах Російської Федерації. І коли представників однієї нації змушують воювати один проти одного, то це має геноцидний характер".

Втім, у 2025-му році, за словами правозахисниці, міжнародна правозахисна спільнота дещо "самоусувається" від питань мілітаризації дітей та запровадження санкцій проти подібних організацій.

"Як приклад, незначна кількість нових санкцій ЄС за мілітаризацію. І фактична їх відсутність в останніх двох пакетах санкцій. Є гучні заяви на рівні ПАРЄ, але немає ні слова у звіті Вірджинії Гамби (Спеціальної доповідачки Генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів). Тобто, відповідь міжнародного співтовариства фактично обмежується "глибоким занепокоєнням" з обмеженим застосуванням доступних механізмів, зокрема санкцій чи кримінальної відповідальності. І це ще більше заохочує росіян та їхніх посіпак – білорусів", – каже Рашевська.

Редакція розслідувань звернулася до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя щодо “Євпаторійського десанту”. Там відповіли, що є магістральне кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) та ст.169 (незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)) Кримінального кодексу України, у якому, зокрема, документують факти військово-патріотичного виховання дітей у Криму. Якщо такі факти встановлюють, вносять дані до ЄРДР, встановлюють та притягують до відповідальності винних осіб.

Проте засновникам “Євпаторійського десанту”, йдеться у відповіді на запит, оголошень про підозри поки не було.