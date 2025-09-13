14 вересня — 1299-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
- Головне на цей час:
- Укрзалізниця змінила низку маршрутів поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури. Надзвичайна ситуація виникла після вибухів, які пролунали у ніч проти 14 вересня у Фастівському районі Київщини.
- Зеленський повідомив, що російський дрон в небі Румунії перебував близько 50 хвилин.
- В російській Уфі два безпілотники атакували завод "Башнафта". Після влучання дронів-камікадзе на території об'єкта пролунали вибухи й спалахнула масштабна пожежа. Попередньо відомо про серйозні пошкодження вакуумної колони первинної переробки нафти.
Упродовж доби армія РФ завдала 475 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області
Упродовж минулої доби, 13 вересня, російські військові обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 14 вересня, повідомив очільник ЗОВА Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі.
Загалом військові РФ завдали 475 ударів:
- шість авіаційних — по Приморському, Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Полтавці та Червоному;
- 307 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Біленьке, Приморське, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне;
- шість разів із РСЗВ обстріляли Новоандріївку, Малинівку, Червоне та Васинівку;
- 156 артилерійських ударів завдали по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
"Надійшло щонайменше п'ять повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд", — йдеться в повідомленні.
Президент Польщі відвідає Берлін і Париж: говоритимуть про російські дрони
Президент Польщі Кароль Навроцький змінює графік закордонних візитів. У вівторок, 16 вересня, він відвідає Берлін і Париж, де, зокрема, обговорить із західними лідерами порушення польського повітряного простору російськими дронами та зміцнення безпеки в рамках НАТО.
Про це повідомив глава Канцелярії президента Збігнєв Богуцький, передає Польське радіо.
Надзвичайна ситуація поблизу Києва: Укрзалізниця попереджає про затримку і зміну маршрутів поїздів
Укрзалізниця змінила низку маршрутів поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури. Надзвичайна ситуація виникла після вибухів, які пролунали у ніч проти 14 вересня у Фастівському районі Київщини.
Перевізник попередив про змінений маршрут поїздів, які слідують через станцію Боярка.
Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник сповістив, що вибухи, які могли чути жителі, не пов'язані з російською повітряною атакою.
Після вибухів трьом жінкам надали медичну допомогу. У них гостра реакція на стрес. Бригада медиків супроводжує пасажирів у потязі до столиці, розповів Калашник.
За його словами, було організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків - Перемишль до Києва: першу частину автобусом, решту згодом — потягом, що вирушив далі змінним маршрутом.
"На час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в об'їзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Це означає відхилення від графіка, втім залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі", — наголосив очільник ОВА.
Щоб запобігти ранковим ускладненням руху на ділянці, де трапилася надзвичайна ситуація, Укрзалізниця організувала тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі. З графіком роботи можна ознайомитися на офіційних ресурсах перевізника.
"Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації тривають та мають бути завершені у найближчий час", — йдеться у повідомленні Калашника.