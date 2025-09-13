Надзвичайна ситуація поблизу Києва: Укрзалізниця попереджає про затримку і зміну маршрутів поїздів

Укрзалізниця змінила низку маршрутів поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури. Надзвичайна ситуація виникла після вибухів, які пролунали у ніч проти 14 вересня у Фастівському районі Київщини.

Перевізник попередив про змінений маршрут поїздів, які слідують через станцію Боярка.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник сповістив, що вибухи, які могли чути жителі, не пов'язані з російською повітряною атакою.

Після вибухів трьом жінкам надали медичну допомогу. У них гостра реакція на стрес. Бригада медиків супроводжує пасажирів у потязі до столиці, розповів Калашник.

За його словами, було організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків - Перемишль до Києва: першу частину автобусом, решту згодом — потягом, що вирушив далі змінним маршрутом.

"На час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в об'їзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Це означає відхилення від графіка, втім залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі", — наголосив очільник ОВА.

Щоб запобігти ранковим ускладненням руху на ділянці, де трапилася надзвичайна ситуація, Укрзалізниця організувала тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі. З графіком роботи можна ознайомитися на офіційних ресурсах перевізника.

"Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації тривають та мають бути завершені у найближчий час", — йдеться у повідомленні Калашника.