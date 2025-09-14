Сили безпілотних систем підтвердили ураження одного з найбільших НПЗ Росії

У ніч на 14 вересня оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по другому за потужністю нафтопереробному заводу РФ – “Киришинефтеоргсинтез” у Ленінградській області.

Про це повідомляє Командування Сил безпілотних систем ЗСУ.

Зазначається, що DeepStrike здійснили на відстані понад 800 км від державного кордону України.

“Киришинефтеоргсинтез” є основним постачальником нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей. Його потужність переробки перевищує 20 млн тонн нафти на рік, що робить це підприємство другим за величиною НПЗ у країні після Омського заводу.

Підприємство випускає близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизельне пальне, мазути та авіаційне реактивне пальне, і напряму залучене до забезпечення нафтопродуктами російської армії.

“Внаслідок удару дронів на території підприємства виникла масштабна пожежа, що підтверджується даними супутникового моніторингу NASA FIRMS. Результати ураження уточнюються”, — йдеться у повідомленні.

Раніше губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про збиття трьох безпілотників у районі міста Кириші. Він додав, “займання на території заводу “КИНЕФ”, яке сталося через падіння уламків безпілотника, ліквідовано”. За його словами, постраждалих немає.

У мережі з’явилися відео, як стверджується, пожежі на території заводу “Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ). Зазначалося, що удар міг припасти на установку первинної перегонки нафти ЕЛОУ АВТ-6.