13 вересня — 1298-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Генштаб припускає можливість вимикати мобільну мережу або значно сповільнювати мобільний інтернет під час тривог. Про це Суспільному повідомило джерело у Генштабі.
- Рада ЄС ухвалила рішення продовжити чинні обмежувальні заходи проти Росії до 15 березня 2026 року. Вони стосуються понад 2500 фізичних та юридичних осіб.
- НАТО розпочинає операцію «Східний вартовий», щоб посилити обороноздатність на східному фланзі.
- Польща планує розширити військову співпрацю з Україною та стати найбільшим бенефіціаром європейського інструменту SAFE — 47 мільярдів євро, частину яких спрямують на спільні оборонні проєкти.
Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українським біженцям
Документ продовжує легальний статус перебування до 4 березня 2026 року, але посилює умови отримання виплат "800+": їх надаватимуть лише працевлаштованим або тим, чиї діти навчаються у польських школах.
Також обмежать доступ дорослих українців до частини медичних послуг.