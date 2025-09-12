Перейти до основного змісту
ЄС продовжив санкції проти РФ, Генштаб розглядає можливість вимкнення мобільної мережі під час тривоги. 1298 день війни
Київ, обстріл
Міністр закордонних справ Великобританії Іветт Купер і прем'єр-міністр України Юлія Свириденко відвідують будівлю Кабінету міністрів, пошкоджену під час ракетного обстрілу в Києві, Україна, 12 вересня 2025 року. REUTERS/Valentyn Ogirenko

13 вересня — 1298-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • Генштаб припускає можливість вимикати мобільну мережу або значно сповільнювати мобільний інтернет під час тривог. Про це Суспільному повідомило джерело у Генштабі.
  • Рада ЄС ухвалила рішення продовжити чинні обмежувальні заходи проти Росії до 15 березня 2026 року. Вони стосуються понад 2500 фізичних та юридичних осіб.
  • НАТО розпочинає операцію «Східний вартовий», щоб посилити обороноздатність на східному фланзі.
  • Польща планує розширити військову співпрацю з Україною та стати найбільшим бенефіціаром європейського інструменту SAFE — 47 мільярдів євро, частину яких спрямують на спільні оборонні проєкти.

Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українським біженцям

Документ продовжує легальний статус перебування до 4 березня 2026 року, але посилює умови отримання виплат "800+": їх надаватимуть лише працевлаштованим або тим, чиї діти навчаються у польських школах.

Також обмежать доступ дорослих українців до частини медичних послуг.

