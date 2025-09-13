В Уфі, Росія, безпілотники уразили завод "Башнєфть", який розвідує та розробляє нафтові та газові родовища. Це операція ГУР.

Про це повідомив губернатор Башкортостана Радій Хабіров.

По дрону відкрила вогонь служба охорони заводу "Башнєфть", безпілотник упав на території заводу. Через це здійнялась пожежа.

"Виробничий майданчик отримав незначні пошкодження, виникла пожежа, яку нині ліквідують", — заявив губернатор Радій Хабіров.

Після цього на заводі збили другий безпілотник. Загиблих та постраждалих немає, повідомляє місцева влада.

Генеральний штаб ЗСУ не коментував цю подію.

ОНОВЛЕНО 18:50

Джерело Суспільного у розвідці повідомило, що ураження заводу "Башнєфть" — це операція Головного управління розвідки.

За попередніми даними, в результаті вибухів значних пошкоджень зазнала зокрема вакуумна колона первинної переробки нафти. Остаточні наслідки уточнюються.

В Уфі на момент обстрілу заводу відключали мобільний інтернет. Аеропорт "Уфа" припиняв роботу на період оголошення тривоги у місі.