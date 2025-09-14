У ніч проти 14 вересня у Ленінградській області РФ пролунали вибухи. Дрони атакували Киришський нафтопереробний завод — один із п’яти найбільших російських НПЗ за обсягами переробки.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про збиття трьох безпілотників у районі міста Кириші. Він додав, “займання на території заводу “КИНЕФ”, яке сталося через падіння уламків безпілотника, ліквідовано”. За його словами, постраждалих немає.

У мережі з’явилися відео, як стверджується, пожежі на території заводу “Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ). Зазначається, що удар міг припасти на установку первинної перегонки нафти ЕЛОУ АВТ-6. Точні масштаби руйнувань поки що невідомі.

Киришський НПЗ входить до числа найбільших нафтопереробних заводів Росії. "Киришинефтеоргсинтез" виробляє всі види палива, а також продукцію для нафтохімічної та лакофарбової промисловості, для підприємств побутової хімії та будівельної індустрії.