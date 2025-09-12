ЄС викликав послів Росії та Білорусі через дрони РФ у Польщі

ЄС викликав послів Росії та Білорусі після порушення повітряного простору Польщі.

Про це під час брифінгу заявила речниця Європейської комісії з питань закордонних спраа Анітта Гіппер, передає кореспондентка Суспільного.

Посли Росії та Білорусі були присутні на зустрічах особисто.

"Ми висловили їм наше рішуче засудження цього порушення. Ми також нагадали про те, що Росія продовжує вести війну, і що це шлях до ескалації, який шкодить цивільному населенню та цивільній інфраструктурі. Тому з нашого боку ми передаємо повідомлення, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну, а також збільшуватимемо витрати Росії", — сказала Гіппер.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.