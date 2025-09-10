Рютте не відповів на запитання, чи умисне російські дрони залетіли до Польщі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що повна оцінка інциденту з порушенням повітряного простору Польщі російськими дронами триває, тому не сказав, чи це був умисний напад, чи помилка.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста Reuters.

"Повна оцінка триває. Але, звісно, незалежно від того, чи було це умисно, чи ні, це абсолютно безрозсудно. Це абсолютно небезпечно", — сказав Рютте.

Також генсек НАТО виголосив послання до лідера РФ Володимира Путіна.

"Моє послання чітке: зупиніть війну в Україні. Зупиніть ескалацію війни, яку він зараз фактично розв'язує проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Припиніть порушувати повітряний простір союзників. І знайте, що ми готові, що ми пильні та що ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО", — сказав він.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Попередні випадки