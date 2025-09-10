Міноборони РФ прокоментувало порушення повітряного простору Польщі

У Міністерстві оборони Росії заявили, що під час нічної атаки на Україну 10 вересня застосовували безпілотники з дальністю польоту до 700 км. Там зазначили, що ці дрони "нібито перетнули кордон із Польщею".

Про це йдеться у повідомленні оборонно відомства РФ.

"Максимальна дальність польоту застосованих в ударі російських БпЛА, які нібито перетнули кордон із Польщею, не перевищує 700 км", — йдеться у повідомленні.

Раніше Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Росії Андрія Ордаша через порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками. Він сказав, що йому не надали жодних доказів того, що це дрони російського походження. Москва очікує офіційних доказів.

"Щоразу, коли в Польщі виникає надзвичайна ситуація, постійно звинувачують Росію", – сказав Ордаш.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме. Країна активувала статтю 4 Договору НАТО, щоб дозволити консультації із союзниками.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Попередні випадки