Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Росії Андрія Ордаша через порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками.

Про це повідомляє Polsat News.

Російському дипломатові вручили для вручення йому ноту протесту.

Після зустрічі Ордаш зустрівся з журналістами і заявив, що дрони прилетіли до Польщі "з українського боку".

"Російській стороні не було надано жодних доказів того, що це дрони російського походження, і ми не очікуємо отримати такі докази. Щоразу, коли в Польщі виникає надзвичайна ситуація, постійно звинувачують Росію", – сказав він.

Представник Москви заявив, що не очікує, що російській стороні будуть повідомлені "результати досліджень" безпілотників додав, що передав МЗС Польщі "нашу позицію та те, як ми оцінюємо всю ситуацію".

"Немає жодних доказів того, що це були російські дрони. Хочу зазначити, що лише в одному випадку походження військового об'єкта, який залетів на територію Республіки Польща, було підтверджено на 100%, це було в листопаді 2022 року, і це була українська ракета", — заявив Ордаш.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватимуть.

Згідно з інформацією польських служб, виявлені сім безпілотників та ракету "невідомого походження". Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших — знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 травня нібито використовували безпілотники з дальністю 700 км, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Попередні випадки