Російські дрони у Польщі: як реагують у світі

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що у ніч на 10 вересня у Польщі було найсерйозніше порушення європейського повітряного простору Росією з початку війни РФ в Україні. За словами Каллас, є ознаки, що воно було навмисним, а не випадковим.

Суспільне зібрало реакції Каллас та інших світових лідерів на російські дрони у Польщі.

“Я зв'язуюся з Генсеком НАТО Марком Рютте та главою МЗС Польщі Радославом Сікорським. ЄС повністю солідарний з Польщею. Ми повинні підвищити ціну для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи”, — написала Каллас.

Вона додала, що ЄС відіграє важливу роль і підтримуватиме такі ініціативи, як лінія оборони “Східний прикордонний щит”.

"Тільки сьогодні ми стали свідками безрозсудного і безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи більш ніж 10 російськими безпілотниками "шахед". Європа повністю солідарна з Польщею", — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що події минулої ночі є яскравим нагадуванням про те, що безпека одного – це безпека всіх.

“Ми повністю солідарні з Польщею після неприйнятного порушення Росією її повітряного простору. Тривала агресія Росії проти України та безрозсудні вторгнення у повітряний простір держав-членів ЄС становлять пряму загрозу безпеці всіх європейців та критично важливій інфраструктурі на всьому нашому континенті. Польща права, вживаючи необхідних заходів для захисту свого суверенітету”, — наголосив Кошта.

“Численні безпілотники вночі увійшли до польського повітряного простору та були зустрінуті польськими та натівськими засобами протиповітряної оборони. Генсек НАТО підтримує зв'язок з польським керівництвом, а НАТО тісно консультується з Польщею”, — йдеться у повідомленні речниці Альянсу.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Росія знову випробовує прикордонні держави, ЄС та НАТО. За його словами, потрібно терміново розробити “стіну дронів” вздовж усього східного флангу ЄС, що зараз є найважливішим спільним флагманським проєктом.

“Ми будемо працювати разом з державами-членами, прикордонними країнами та Україною. Росію буде зупинено”, — наголосив єврокомісар.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір під час російської атаки на Україну є просто неприйнятним.

“Я засуджую це найрішучішим чином. Я закликаю Росію покласти край цьому стрімкому нападу. Я ще раз висловлюю нашу повну солідарність з польським народом та його урядом. Незабаром я розмовлятиму з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ми не підемо на компроміси щодо безпеки союзників”, — заявив Макрон.

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що Росія навмисно розширює свою агресію, створюючи дедалі більшу загрозу для Європи.

“Рой дронів над територією Польщі є ще одним доказом, як і її загрозлива риторика щодо східного флангу НАТО. Світ повинен зупинити агресора — зламати його військову економіку та його здатність руйнувати та вбивати”, — наголосив Науседа.

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс також заявив, що Литва повністю солідарна з Польщею. За його словами, неодноразові безрозсудні порушення Росією повітряного простору НАТО становлять пряму загрозу безпеці людей та критично важливої ​​інфраструктури.

Будріс наголосив, що протиповітряну оборону вздовж лінії фронту НАТО необхідно негайно посилити. Альянс повинен реагувати можливостями, а не лише занепокоєннями, додав він.

“Реальність очевидна: доки Путіну дозволено продовжувати вести свою криваву війну проти України, жодна країна – навіть у складі НАТО – не буде в безпеці. Санкції мають вдарити в саме серце воєнної економіки Кремля. Путін не зупиниться, якщо ми його не зупинимо”, — заявив глава МЗС Литви.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив “повну підтримка та солідарність з польськими друзями та союзниками щодо вторгнення російських безпілотників у Польщу”.

“Чітке свідчення того, що російська агресія в Україні безпосередньо впливає на нас, і необхідно вжити відповідних заходів. Союзники працюють і повинні працювати разом”, — заявив Рінкевичс.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір підкреслює серйозність безпекової ситуації та є неприйнятним. Це прямий наслідок незаконної війни Росії в Україні та посилення ударів безпілотними системами протягом останніх місяців. Росія несе за це відповідальність, заявив Стубб.

“Ми обговоримо ситуацію з нашими польськими друзями та з усіма союзниками та партнерами. Польща має нашу підтримку. Замість миру Росія прагне ескалації. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію та її воєнну економіку. Європа збільшує інвестиції у свою оборону, оскільки мир і безпеку в Європі не можна сприймати як належне”, — заявив Стубб.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що порушення Росією повітряного простору Польщі є неприйнятними. За його словами, російська агресія проти України становить загрозу безпеці всієї Європи, і Польща має повне право захищати свій повітряний простір.

“Ми повністю підтримуємо Польщу як союзника НАТО та члена ЄС. Швеція та Польща єдині в нашій підтримці України”, — наголосив Крістерссон.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що нічна атака російськими безпілотниками, яка також вразила Польщу, є випробуванням обороноздатності країн НАТО. За його словами, важко повірити, що це був просто збіг обставин.

“Режим Путіна загрожує всій Європі та систематично перевіряє, куди він може зайти. Добре, що польська протиповітряна оборона спрацювала. Зрозуміло, що Росія намагається завдати шкоди народу інших європейських країн. Ми з Польщею, бо вони наші союзники на передовій”, — заявив Фіала.

Колишня Пані Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила про глибоку стурбованість повідомленнями про російські дрони над східною Польщею та подякувала Польщі за швидку реакцію.

“Очікуємо на подальшу інформацію від польської влади. Велика Британія підтримує Польщу”, — наголосила дипломатка.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав CNN, що він також поінформований щодо ситуації.

У ніч проти 10 вересня РФ завдала масованого повітряного удару по Україні. Вибухи, зокрема, лунали у Львові, на Хмельниччині, Івано-Франківщині, Києві. Відомо про влучання в промислові об'єкти на Вінниччині. На Житомирщині внаслідок атаки є загиблий та поранений. Є травмовані внаслідок повітряної атаки на Хмельниччину.

У ніч на 10 вересня ворожі об’єкти порушили кордон Республіки Польща, польська влада повідомила про операцію з їхньої нейтралізації. Як повідомив прем'єр країни Дональд Туск, військові застосували зброю проти ворожих об’єктів. Туск проінформував генсека НАТО Рютте щодо збитих над Польщею обʼєктів. Це вперше Польща збивала російські цілі на своїй території.