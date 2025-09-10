Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що країна звернулася до НАТО з проханням застосувати Статтю 4 Північноатлантичного договору через вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країни в ніч проти 10 вересня.

Про це він заявив під час виступу в Сеймі Республіки Польща.

"Збиття безпілотників, які безпосередньо загрожували нашій безпеці, є, звичайно, успіхом наших збройних сил і збройних сил НАТО, але це також змінює політичну ситуацію. Тому консультації союзників, про які я говорю, набули форми офіційного запиту про застосування статті 4 Північноатлантичного договору", — сказав Туск.

Також він подякував союзникам за слова солідарності та підтримки, але наголосив, що "цього недостатньо".

"Стаття 4 є лише вступом до більш глибокої співпраці для безпеки нашого неба і нашого кордону, який є кордоном НАТО. І самих слів у жодному разі не буде достатньо. Під час консультацій, як за статтею 4, так і під час політичних консультацій між столицями, ми очікуємо на значно більшу підтримку", — сказав Туск.

За словами президента Польщі Кароля Навроцького, о 6:30 відбулася екстрена зустріч Бюро національної безпеки, на якій, зокрема, обговорювали можливість застосування статті 4 НАТО.

"Під час цієї зустрічі ми обговорили можливість застосування статті 4 Північноатлантичного договору. У цій дискусії також порушувалася питання про необхідність посилення протидронової оборони Польщі", — написав Навроцький.

Що відомо про вторгнення російських БпЛА у повітряний простір Польщі

У ніч проти 10 вересня РФ завдала масованого повітряного удару по Україні. Вибухи, зокрема, лунали у Львові, на Хмельниччині, Івано-Франківщині, Києві. Відомо про влучання в промислові об'єкти на Вінниччині. На Житомирщині внаслідок атаки є загиблий та поранений. Є травмовані внаслідок повітряної атаки на Хмельниччину.

У ніч на 10 вересня ворожі об’єкти порушили кордон Республіки Польща, польська влада повідомила про операцію з їхньої нейтралізації. Як повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск, військові застосували зброю проти ворожих об’єктів. Туск проінформував генсека НАТО Рютте щодо збитих над Польщею обʼєктів. Це вперше Польща збивала російські цілі на своїй території.

Також Туск заявив, що Польща не запроваджуватиме додаткові обмеженнячерез вторгнення у повітряний простір російських БпЛА.

Згодом стало відомо, що один із російських безпілотників, який залетів на територію Польщі, пошкодив дах житлового будинку та автомобіль у селі Вирики-Воля, що у Володавському повіті Люблінського воєводства. Крім того, уламки ще кількох дронів було виявлено в інших населених пунктах.

Очікується, що 10 вересня відбудеться засідання НАТО, де обговорить реакцію Альянсу на російські дрони, що залетіли в польський повітряний простір.