У МЗС України прокоментували заяви очільника Кремля Володимира Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї щодо причин війни, яку РФ розпочала та веде проти України. Там зазначили, що російський лідер "поступово втрачає свої неабиякі навички брехати".

Про це у соцмережі Х написав речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий.

"Звичайно, "підступний Захід" спровокував "бідолашну Росію" до нападу на сусіда і скоєння сотень тисяч воєнних злочинів. Путін поступово втрачає свої неабиякі навички брехати — його одноманітні заяви стають все більш нудними", — йдеться у його дописі.

Тихий наголосив, що "єдиний засіб від такої брехні – це тиск на Москву".

Що сказав Путін на саміті ШОС

Під час виступу на саміті ШОС у китайському місті Тяньцзінь Путін заявив, що війна в Україні розпочалася не через напад Росії, а нібито через "спровокований Заходом держпереворот" у 2014 році.

Також він вкотре повторив, що "повинні бути усунені першопричини кризи в Україні та відновлений баланс у сфері безпеки".

"Росія в питанні української кризи дотримується підходу, що жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої", – сказав російський лідер, повторивши, що однією з причин цієї "кризи" є "спроби Заходу втягнути Україну в НАТО".

Водночас Путін зазначив, що "розуміння", досягнуте під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, "відкриває шлях до миру в Україні".

31 серпня лідер РФ прибув до Китаю, де триває 25-й саміт ШОС. Його особисто зустрічав голова КНР Сі Цзіньпін.