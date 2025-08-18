Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наступні кроки у врегулюванні російсько-української війни будуть складнішими і наступна зустріч має відбутися під час припинення вогню. Його думку підтримали й інші європейські лідери.

Відповідну заяву Мерц зробив під час зустрічі з європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня.

Німецький канцлер відзначив важливість нинішньої зустрічі лідерів США та України для просування мирного процесу. Він зазначив, що Трамп відкрив шлях для подальших переговорів минулого тижня — після зустрічі з Путіним на Алясці. За словами Мерца, зараз розпочинаються наступні кроки.

Мерц наголосив, наступна зустріч має відбутися в період припинення вогню на фронті.

Італійська премʼєрка Мелоні каже, що попередня умова будь-якого миру — гарантії безпеки. Вона зокрема згадала про модель захисту на зразок Пʼятої статті НАТО.

Про неї також сказав і британський премʼєр Кір Стармер. За його словами, окрім розмов про безпеку України, треба говорити й про безпеку Європи. Він додав, що під час цієї зустрічі може бути зроблений історичний крок щодо безпеки України та Європи.

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав ідею Мерца, що наступна зустріч має відбутися під час припинення вогню і додав, що хотів би, щоб вона була "чотиристоронньою".

"Я думаю, що наступні зустрічі мають бути з європейськими країнами "чотиристоронніми", оскільки ми говоримо про безпеку всієї Європи", — сказав Макрон.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що союзники повинні наполягати на припиненні обстрілів української інфраструктури. Тоді як прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що одне з найважливіших питань: "Як переконатися, що це не повториться, що є передумовою будь-якого миру".

Водноча президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала повернення викрадених українських дітей зробити головним пріоритетом, додавши: "Як мати та бабуся, кожна дитина повинна повернутися до своєї родини".

Президент Фінляндії Александер Стубб сказав, що він, "можливо, і походить з маленької країни, але у нас довгий кордон з Росією", і що, на його думку, за два тижні щодо України досягнуто більшого прогресу, ніж за останні три роки.

Американський президент Дональд Трамп під час зустрічі з європейськими лідерами заявив, що за тиждень або два буде відомо, чи війна триватиме, чи її вдасться завершити. Він повторив, що "дві сторони" хочуть завершення війни.

Згодом журналістів попросили покинути кімнату і лідери країн Європи, Зеленський та Дональд Трамп почали закриту частину перемовин.

Нині в Білому домі триває зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів. Вони зібралися у Вашингтоні після того, як Трамп зустрівся з Путіним на Алясці 15 серпня. Серед європейських лідерів:

генсекретар НАТО Марк Рютте;

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні;

президент Фінляндії Александр Стубб;

президент Франції Еммануель Макрон;

премʼєр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. З російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі відразу покинули базу.

Трамп провів телефонну розмову з Зеленським та лідерами ЄС і НАТО. Трамп провів телефонну розмову з Зеленським та лідерами ЄС і НАТО.