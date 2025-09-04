Трамп: Зеленський і Путін ще не готові до особистої зустрічі

Президент США Дональд Трамп заявив, що президенти України та Росії наразі не готові до особистих переговорів, попри його прагнення досягти мирної угоди.

Про це він сказав у телефонному інтерв’ю CBS News 3 вересня.

За словами Трампа, він уважно стежить за діалогом між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, з якими вже обговорював питання можливих переговорів.

"Я спостерігав за цим, я бачив це, і я говорив про це з Путіним і Зеленським. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми збираємося це зробити»" — заявив він.

Трамп підкреслив, що продовжить наполягати на мирному врегулюванні війни, навіть попри продовження російських ударів по Україні. Наприкінці серпня РФ здійснила масований обстріл Києва, внаслідок якого загинуло щонайменше 23 людини, зокрема дітей.

"Я думаю, що ми все владнаємо. Чесно кажучи, я думав, що спроба з Росією була б однією з легших серед тих, які я зупиняв, але, здається, вона трохи складніша за деякі інші", — додав американський президент.

Очільник Росії Володимир Путін заявив, що він нібито готовий зустрітись з президентом України Зеленським у Москві. Крім того, він вимагає референдуму в Україні щодо територій. Також Путін висловився щодо вступу України до ЄС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Путін маніпулює та робить свідомо неприйнятні пропозиції. Глава МЗС України закликав інші країни посилити тиск на Росію для схилення країни до дипломатичного процесу з Україною для завершення війни.