Я не маю жодного повідомлення для Путіна — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що "не має повідомлення" для очільника Росії Путіна. Він також додав, що Путін знає його позицію, і має прийняти рішення щодо неї.

Про це Дональд Трамп повідомив під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Білому Домі, передає кореспондентка Суспільного.

"Я не маю жодного повідомлення для Путіна. Він знає мою позицію і ухвалить те чи інше рішення. Яким би не було його рішення, ми будемо або задоволені, або незадоволені. А якщо ми будемо незадоволені, ви побачите, що щось відбудеться", — сказав Дональд Трамп журналістам.

Дональд Трамп також додав, що мита на імпорт з Індії — це захід США проти Росії. Так президент США відповів на питання про те, які санкції США можуть запровадити проти Росії.

"Це коштує Росії сотні мільярдів доларів. Ви називаєте це відсутністю заходів? А я ще не вжив заходів другої та третьої фази. Але коли ви кажете, що немає дій, я думаю, вам слід знайти собі нову роботу. Бо якщо ви пам'ятаєте, два тижні тому я сказав, що якщо Індія купуватиме, у неї будуть великі проблеми, і саме це сталося. Тож не розповідайте мені про це", — сказав Дональд Трамп.

14 липня Трамп заявив, що запровадить 100% мита проти РФ і вторинні санкції для країн, які купують російську нафту, якщо Росія за 50 днів не піде на мирну угоду з Україною. Згодом він скоротив термін "ультиматуму" до десяти днів, але санкцій так і не оголосив.

14 серпня речниця Білого Дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Трамп "не хоче" запроваджувати нові санкції проти Росії, його пріоритетом є дипломатія.