Президент України Володимир Зеленський 3 вересня прибув до Франції. У Парижі він зустрінеться з президентом Еммануелем Макроном.

Про це повідомив Суспільному його речник Сергій Никифоров.

За повідомленням Єлисейського палацу, в Парижі Зеленський зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також візьме участь у робочій вечері. Лідери зроблять заяви для медіа.

Серед тем переговорів — ситуація на полі бою. Президент Франції засвідчить підтримку справедливого й міцного миру в Україні, додали в Єлисейському палаці.

Разом із Зеленським до Парижа прилетів також президент Фінляндії Александр Стубб. У канцелярії канцлера Німеччини повідомили, що Фрідріх Мерц також візьме участь у зустрічі Коаліції охочих 4 вересня, але через відеозв'язок.

4 вересня у Парижі запланована зустріч Коаліції охочих в гібридному форматі. Головуватимуть Еммануель Макрон та Кір Стармер. Лідери планують зателефонувати президенту США Дональду Трампу.

Обговорення безпекових гарантій для України

Раніше американський держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон почав працювати з європейськими країнами та Києвом щодо моделі гарантій безпеки. За його словами, очікується, що її напрацюють упродовж 7-10 днів після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.

Як повідомили Суспільному в Офісі президента, Рубіо та керівник ОПУ Андрій Єрмак на зустрічі радників 21 серпня обговорили безпекові гарантії для України. Незабаром сторони планують фіналізувати їх модель.

22 серпня генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва заявив, що в угоді про гарантії безпеки для України буде два рівні – посилення ЗСУ та гарантії від США і Європи, які стримають Росію, у разі майбутньої агресії з її боку.

24 серпня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що в рамках гарантій безпеки американський військовий контингент не буде присутній в Україні.