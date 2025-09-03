Трамп заявив про намір поговорити з Путіним

Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує невдовзі провести розмову з лідером Кремля Володимиром Путіним.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні 3 вересня.

Трамп заявив, що розраховує найближчими днями провести телефонну розмову з Путіним, аби визначитися з подальшими кроками у питанні російсько-української війни.

"Так, у нас невдовзі буде розмова з Путіним. Ми також вжили дуже серйозних заходів і за кілька наступних тижнів буде відомо більше. Я дуже незадоволений тим, що відбувається", — сказав Трамп.

Відомо, що завтра Трамп може провести телефонну розмову з європейськими лідерами під час зустрічі "коаліції охочих" в Парижі. Там планує бути й Володимир Зеленський.

14 липня Трамп заявив, що запровадить 100% мита проти РФ і вторинні санкції для країн, які купують російську нафту, якщо Росія за 50 днів не піде на мирну угоду з Україною. Згодом він скоротив термін "ультиматуму" до десяти днів, але санкцій так і не оголосив.

"Я не маю жодного повідомлення для Путіна. Він знає мою позицію і ухвалить те чи інше рішення. Яким би не було його рішення, ми будемо або задоволені, або незадоволені. А якщо ми будемо незадоволені, ви побачите, що щось відбудеться", — відповів Трамп.

Трамп також заявив, що його адміністрація припинила фінансування України, тоді як зброя надсилається через НАТО за кошти союзників. За його словами, колишній президент США Джо Байден "абсолютно нерозумно" витратив 350 мільярдів доларів на війну, що, на думку Трампа, стало однією з причин її початку.

Він назвав повномасштабне вторгнення Росії "найгіршим конфліктом з часів Другої світової війни", підкресливши, що втрати серед військових є "безпрецедентними". Трамп додав, що вважає себе здатним зупинити війну та сподівається на "гарне рішення", водночас визнавши, що припинити війну тяжче, ніж він думав.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. З російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі відразу покинули базу.

18 серпня у Вашингтоні Трамп провів перемовини із Зеленським та європейськими лідерами.