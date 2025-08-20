Транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини відновлено.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на сторінці у фейсбуці.

Він подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за оперативність.

"Ми очікуємо, що Україна не здійснить чергову атаку на трубопровід, який має вирішальне значення для енергопостачання нашої країни", — сказав він.

Раніше Сійярто заявив, що прокачування російської нафти призупинили через нібито удар української сторони по нафтопроводу 18 серпня. Чиновник уточнив, що пошкоджено трансформаторну станцію, але не назвав місце атаки.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів, що Угорщина "робить усе, щоб зберегти свою залежність" від російських енергоносіїв навіть після початку повномасштабної війни.

13 серпня Сійярто заявив, що Україна здійснила атаку безпілотником на станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

За його словами, ця магістраль забезпечує постачання нафти до Угорщини та грає ключову роль у її енергетичній безпеці. Посадовець наголосив, що зараз Угорщина є головним постачальником електроенергії для України, і без угорської підтримки енергетична стабільність української системи була б значно слабшою.