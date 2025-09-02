Путін заявив, що РФ "серйозно відповідає" на удари по енергетиці

Керівник Росії Володимир Путін заявив, що Росія "довго терпіла удари ЗСУ по своїх енергооб'єктах", тепер вона стала "серйозно відповідати".

Про це Путін сказав під час зустрічі в Китаї з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у вівторок, 2 вересня, повідомляють "РИА Новости".

Говорячи про атаки на енергоструктуру РФ, Путін заявив, що “протягом тривалого часу, ще пару років тому” росіяни нібито “не робили жодних дій “щодо цивільної інфраструктури України, “особливо у осінньо-зимовий період”.

“Ми дуже довго терпіли, коли українські війська завдавали постійні удари по наших енергетичних об'єктах. Після цього почали відповідати. І ми відповідаємо, звичайно, так скажімо, серйозно. Це правда. У відповідь українська сторона намагається завдати нам збитки, але завдає збитки і нашим партнерам”, — заявив Путін.

Атаки України на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" у Росії

13 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна здійснила атаку безпілотником на станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

За його словами, ця магістраль забезпечує постачання нафти до Угорщини та грає ключову роль у її енергетичній безпеці. Посадовець наголосив, що зараз Угорщина є головним постачальником електроенергії для України, і без угорської підтримки енергетична стабільність української системи була б значно слабшою.

18 серпня Петер Сійярто знову звинуватив Україну в "атаці на нафтопровід", що призвело до "припинення постачань нафти" до його країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви угорського колеги, наголосивши, що саме РФ розпочала війну, яку наразі відмовляється завершувати. А Угорщина, попри ненадійність Москви, продовжує зберігати "свою залежність від Росії".

"Угорщина роками казала, що Москва — ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги і погрози — своїм друзям у Москві", — написав Сибіга.

20 серпня Угорщина заявила про відновлення транзиту російської нафтитрубопроводом "Дружба".

21 серпня командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що оператори українських Сил безпілотних систем атакували станцію нафтопроводу "Дружба" в російському місті Унеча.

22 серпня Сійярто знову заявив, що транспортування російської нафти до його країни знову припинено через українську атаку на нафтопровід "Дружба" в Брянській області РФ. Він назвав це "нападом на енергетичну безпеку" та "спробою втягнути країну у війну".

28 серпня постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини нафтопроводом “Дружба” відновилося, повідомили у четвер угорська нафтова компанія MOL та міністерка економіки Словаччини.