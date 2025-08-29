Перейти до основного змісту
Сибіга: Радбез ООН ввечері проведе екстерене засідання через обстріли України з боку Росії
Олена Богданьок
Радбез ООН ввечері проведе екстерене засідання через обстріли України з боку Росії
п'ятиповерхівка, в яку влучила ракета. Суспільне Новини/Анна Самара

Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання у п'ятницю, 29 серпня, на вимогу України через масовану хвилю російських ракетних та безпілотних атак на Київ та інші міста України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Засідання заплановане на 10 годину вечора за київським часом.

Вимогу України підтримали її партнери, зазначив Сибіга.

"Засідання є відповіддю на чергову масовану хвилю російських ракетних та безпілотних атак на Київ та інші міста України. Ці удари призвели до десятків жертв серед цивільного населення, включаючи дітей. Ми закликаємо членів Ради Безпеки використати це засідання, щоб висловити підтримку Україні перед обличчям російського терору та посилити тиск на російського агресора", — наголосив глава МЗС.

Він додав, що лише тиск, включно з новими жорсткими санкціями, може змусити Москву припинити імітацію дипломатії та долучитися до реальних зусиль, спрямованих на припинення війни.

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього понад 20 людей загинуло, понад шість десятків дістали поранення, зокрема і діти.

29 серпня у Києві оголосили День жалоби за загиблими через російську атаку.

