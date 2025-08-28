У посольстві США у Києві відреагували на комбіновану російську повітряну атаку України у ніч на 28 серпня та заявили, що удари по цивільних обʼєктах є неприпустимими й мають бути негайно припинені.

Про це пресслужба американського диппредставництва в українській столиці повідомила у соцмережі Х.

Серед іншого там висловили співчуття родинам загиблих внаслідок атаки РФ.

"Минулої ночі російська атака по Києву знову вразила цивільні об’єкти, зокрема в українські будинки та будівлі, де розташовані представництво ЄС і Британська рада. Удари по цивільних обʼєктах є неприпустимими й мають бути негайно припинені", — наголосили там.

Крім цього у посольстві США зазначили, що стосовно війни президент Дональд Трамп чітко заявив, що "вбивства мають припинитися, а обидві сторони повинні докласти зусиль для досягнення переговорного рішення".

Як повідомляли у Повітряних силах, українська ППО, відбиваючи нічну атаку РФ 28 серпня, знешкодила 563 БПЛА, аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" і 18 крилатих ракет Х-101.

Унаслідок обстрілу Києва загинули понад 20 людей та більш як 60 зазнали поранень. Наслідки удару у столиці зафіксували на понад 20 локаціях у 7 районах міста. Серед загиблих і поранених є діти.

29 серпня в українській столиці та Київській області оголошено Днем жалоби.